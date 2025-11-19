Σημαντική μείωση του χρόνου απονομής δικαιοσύνης τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του Δικαστικού Χάρτη

Με την συμπλήρωση ενός έτους εφαρμογής του νέου Δικαστικού Χάρτη η ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης παρουσίασε τα στατιστικά στοιχεία με τις επιδόσεις όλων των Πρωτοδικείων της χώρας και όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης , με το νέο Δικαστικό Χάρτη «επήλθε σοβαρή επιτάχυνση στην απονομή της Δικαιοσύνης».

Μετά την εφαρμογή του νέου Δικαστικού Χάρτη (νόμος 5108/2024), ο χρόνος έκδοσης των δικαστικών αποφάσεων στα Πρωτοδικεία της χώρας, μειώθηκε από τις 750 ημέρες στις 364, δηλαδή επήλθε μείωση κατά 53,2%, ενώ στο μεγαλύτερο Πρωτοδικείο της χώρας και ένα από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης, αυτό της Αθήνας, ο χρόνος έκδοσης των αποφάσεων μειώθηκε στις 513 ημέρες από τις 1.422, δηλαδή η έκδοση των αποφάσεων μειώθηκε από τα 4 χρόνια σε 1,5 έτος, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του γραφείου συλλογής στατιστικών στοιχείων (JustStat) του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Σε γενικές γραμμές η πλειοψηφία των Πρωτοδικείων της χώρας εκδίδει πρωτόδικη απόφαση σε εκτιμώμενο χρόνο έως 280 ημέρες.



Eurokinissi

Eurokinissi

Από την πλευρά του ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας χαρακτήρισε ως την μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στο χώρο της Δικαιοσύνης την υλοποίηση του νέου Δικαστικού Χάρτη, κάτι που παράλληλα έδωσε ταχύτερη και καλλίτερη πρόσβαση των πολιτών στους 113 δικαστικούς σχηματισμούς (δικαστήρια) της χώρας.

Παράλληλα, ο κ. Μπούγας επισήμανε ότι θα συσταθεί διαρκής επιτροπή ελέγχου της πορείας του νέου Δικαστικού Χάρτη και όπου κρίνεται αναγκαίο θα υπάρχουν νομοθετικές παρεμβάσεις.

Ο πρόεδρος του τριμελούς συμβουλίου διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών, εφέτης, Χριστόφορος Λινός, ανέφερε, μεταξύ των άλλων, ότι με το νέο Δικαστικό Χάρτη το Πρωτοδικείο της Πρωτεύουσας ενώ είχε 400 δικαστές σήμερα έχει 740, εκ των οποίων οι 520 είναι της πολιτικής Δικαιοσύνης και 220 της Ποινικής Δικαιοσύνης.

Ο πρόεδρος του τριμελούς συμβουλίου διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης εφέτης Πέτρος Αλικάκος, επισήμανε ότι αποδεδειγμένα βοηθάνε οι μεταρρυθμίσεις που έγιναν με το νέο Δικαστικό Χάρτη και ο αριθμός των δικαστών στη συμπρωτεύουσα αυξήθηκε και έφτασε τους 223.

Ο πρόεδρος του τριμελούς συμβουλίου διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Πειραιά, εφέτης Γεώργιος Ξυνόπουλος, επικεντρώθηκε στο κτιριακό πρόβλημα η επίλυση του οποίου όμως έχει ήδη δρομολογηθεί από το υπουργείο Δικαιοσύνης και προσέθεσε ότι με την εφαρμογή του νέου Δικαστικού Χάρτη, λόγω της ένταξης περιφερειακών Πρωτοδικείων στα δικαστήρια του Πειραιά, θα τριπλασιαστεί η ύλη (αύξηση 151%). Ακόμη, επισήμανε ότι είναι αναγκαία η αύξηση των οργανικών θέσεων των δικαστών στον Πειραιά.

Eurokinissi

Στατιστικά στοιχεία για την απονομή της Δικαιοσύνης

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία στο Πρωτοδικείο της Αθήνας μειώθηκε στις 513 ημέρες από τις 1.422 η έκδοση των αποφάσεων, δηλαδή μειώθηκε από τα 4 χρόνια σε 1,5 χρόνο.

Στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης μειώθηκε στις 227 ημέρες από 376, δηλαδή η έκδοση των αποφάσεων μειώθηκε από 1 χρόνο σε 7,5 μήνες.

Στο Πρωτοδικείο Πειραιά μειώθηκε στις 280 ημέρες από τις 364, δηλαδή η έκδοση των αποφάσεων μειώθηκε από τον έναν χρόνο στους 9 μήνες περίπου.

Παράλληλα, ο χρόνος έκδοσης των αποφάσεων στις πρωτοδικειακές περιφέρειες της χώρας μειώθηκε σημαντικά, με τις ημέρες να περιορίζονται από 705 σε 364. Δηλαδή, επήλθε μείωση του χρόνου έκδοσης των αποφάσεων κατά περίπου 53,2% (από τα δυο χρόνια σε ένα έτος περίπου), γεγονός που καταδεικνύει ταχύτερη και πιο αποτελεσματική διαχείριση των υποθέσεων.



Την ίδια στιγμή, από την εφαρμογή του νέου Δικαστικού Χάρτη, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πριν την εφαρμογή του, το ποσοστό εκκαθάρισης στο σύνολο των Πρωτοδικείων της χώρας, αυξήθηκε από 90% στην περίοδο 16/09/2023–30/06/2024 και σε 98,7% την περίοδο 16/09/2024–30/06/2025. Κάτι που μαρτυρά σχεδόν πλήρη διεκπεραίωση των δικαστικών υποθέσεων.



Στην παρουσίαση παραβρέθηκαν ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης και νυν υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης και πρώην αντιπρόεδρος της Βουλής Χαράλαμπος Αθανασίου, οι ηγεσίες του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κ.λπ.