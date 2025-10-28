Σήμερα η επέτειος του «Όχι»: Ποιοι γιορτάζουν στις 28 Οκτωβρίου σύμφωνα με το εορτολόγιο

Σήμερα, 28 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των:

Επέτειος του «Όχι» (Εθνική εορτή),

Αγίας Σκέπης,

Αγίων Βήλης και Ευνίκης

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Νεφέλη *

Βήλη, Βίλια

Ευνίκη, Ευνίκα

(* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα).

Διεθνής Ημέρα Κινουμένου Σχεδίου

Η Διεθνής Ημέρα Κινουμένου Σχεδίου γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 28 Οκτωβρίου, για να φέρει στο προσκήνιο το έργο των ανθρώπων της ένατης τέχνης.

Η 28η Οκτωβρίου 1892 θεωρείται σημαδιακή ημερομηνία για το είδος, επειδή στο Παρίσι προβλήθηκε η δεκαπεντάλεπτη ταινία του Εμίλ Ρενό «Ο φτωχός κλόουν», που θεωρείται η πρώτη ταινία κινουμένων σχεδίων.

Καθιερώθηκε το 2002 με πρωτοβουλία της Διεθνούς Ένωσης Δημιουργών Κινουμένου Σχεδίου (ASIFA), μιας οργάνωσης εταίρου της UNESCO.

Σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 28 Οκτωβρίου

306 Ο Μαξέντιος ανακηρύσσεται Ρωμαίος αυτοκράτορας.

312 Ο Κωνσταντίνος Α' νικά τον Μαξέντιο στην μάχη της Μιλβίας γέφυρας και μένει ο μόνος Ρωμαίος αυτοκράτορας.

1533 Σε ηλικία 14 ετών η Αικατερίνη των Μεδίκων παντρεύτηκε τον πρίγκηπα Ερρίκο, δεύτερο γιο του βασιλιά της Γαλλίας Φραγκίσκου Α'.

1886 Αποκαλυπτήρια του Αγάλματος της Ελευθερίας στη Νέα Υόρκη.

1900 Ιδρύεται η Εσπανιόλ, αθλητικό σωματείο στην Βαρκελώνη.

1918 Α' Παγκόσμιος Πόλεμος: Η Τσεχοσλοβακία αποκτά την ανεξαρτησία της από την Αυστροουγγαρία.

1922 Ο Μπενίτο Μουσολίνι οργανώνει τη Marcia su Roma (Πορεία προς τη Ρώμη). Από το 1925 καθιερώθηκε ως Εθνική ημέρα του Φασισμού.

1940 Ελληνοϊταλικός πόλεμος του 1940: Η Ελλάδα μέσω του πρωθυπουργού Ιωάννη Μεταξά απαντά «OXI» στο τελεσίγραφο της Ιταλίας. H Ιταλία κηρύσσει πόλεμο και προσβάλλει τα από Αλβανίας σύνορα της Ελλάδας. Οι Ελληνικές δυνάμεις αμύνονται του πατρίου εδάφους αποκρούοντας και Αλβανούς.

1954 Το Βασίλειο των Κάτω Χωρών (σημερινή Ολλανδία) επανιδρύεται ως ομοσπονδιακή μοναρχία.

1962 Κρίση των πυραύλων της Κούβας: Ο ηγέτης της ΕΣΣΔ Νικήτα Χρουστσώφ ανακοινώνει ότι διέταξε την απομάκρυνση των σοβιετικών πυραύλων από το νησί.

1985 Ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ ανακηρύσσεται Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος της Σοβιετικής Ένωσης

Γεννήσεις στις 28 Οκτωβρίου

1466 Έρασμος, Ολλανδός θεολόγος και ιερέας

1914 Τζόνας Σολκ, Αμερικανός βιολόγος και ιατρός

1930 Μπέρνι Έκλεστοουν, Άγγλος επιχειρηματίας

1933 Γκαρίντσα, Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής

1940 Πόλυ Πάνου, Ελληνίδα τραγουδίστρια

1955 Μπιλ Γκέιτς, Αμερικανός επιχειρηματίας, συνιδρυτής της Microsoft

1956 Μαχμούτ Αχμεντινετζάντ, Ιρανός πολιτικός

1967 Τζούλια Ρόμπερτς, Αμερικανίδα ηθοποιός

1971 Λεωνίδας Σαμπάνης, Έλληνας αρσιβαρίστας

1974 Χοακίν Φίνιξ, Αμερικανός ηθοποιός

1976 Παναγιώτης Κατσούρης, Έλληνας ποδοσφαιριστής

Θάνατοι στις 28 Οκτωβρίου

312 Μαξέντιος, Ρωμαίος αυτοκράτορας

1704 Τζων Λοκ, Άγγλος φιλόσοφος

1917 Δημήτριος Βότσης, Έλληνας πολιτικός

1957 Ερνστ Γκραίφενμπεργκ, Γερμανός ιατρός και επιστήμονας

1985 Ιωάννης Τραυλός, Έλληνας αρχιτέκτονας και αρχαιολόγος

1987 Αντρέ Μασόν, Γάλλος ζωγράφος

1998 Τεντ Χιουζ, Άγγλος ποιητής

1999 Αντώνης Κατινάρης, Έλληνας συνθέτης