Σήμερα τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος Τσίπρα - Τα πρόσωπα του «κυανέρυθρου» φορέα

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την αποψινή εκδήλωση στο Θησείο, όπου ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να παρουσιάσει τον νέο πολιτικό φορέα που ιδρύει, ανακοινώνοντας το όνομα, το λογότυπο και την ιδρυτική του διακήρυξη. Η εκδήλωση έχει προγραμματιστεί για τις 20:00 στην πλατεία Θησείου και χαρακτηρίζεται από τους διοργανωτές ως η επίσημη έναρξη του νέου πολιτικού εγχειρήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον του πρώην πρωθυπουργού, στην ιδρυτική διακήρυξη θα περιγράφεται το όραμα του νέου φορέα για μια «δημοκρατική και κοινωνική επανεκκίνηση της χώρας», με αναφορές στην ανάγκη αποκατάστασης της εμπιστοσύνης στους θεσμούς, ενίσχυσης της δημοκρατίας και υπεράσπισης της κοινωνικής δικαιοσύνης. Στο ίδιο πλαίσιο, ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να απευθύνει κάλεσμα συμμετοχής σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες, ζητώντας τους να συνυπογράψουν την ιδρυτική διακήρυξη και να συμμετάσχουν στο «νέο ταξίδι».

Κεντρικός άξονας του πολιτικού στίγματος του νέου κόμματος φέρεται να είναι ο όρος «νέος πατριωτισμός», τον οποίο ο Αλέξης Τσίπρας χρησιμοποιεί σταθερά το τελευταίο διάστημα στις δημόσιες παρεμβάσεις του. Οι συνεργάτες του υποστηρίζουν ότι η έννοια αυτή συνδέεται με τη δημοκρατία, την κοινωνική συνοχή, την υπεράσπιση των θεσμών και την προτεραιότητα της κοινωνίας απέναντι στις ανισότητες και τις πιέσεις της αγοράς.

Η οργανωτική δομή και τα πρόσωπα

Ακολουθώντας τη σύγχρονη πραγματικότητα η ψηφιακή λειτουργία θα είναι η βάση και της πρώτης περιόδου και της επόμενης ημέρας. Οι ομόκεντροι κύκλοι- οικονομία, πολιτική, περιβάλλον, υγεία, παιδεία κλπ- στους οποίους ψηφιακά θα υπάρχει η δυνατότητα αλληλεπίδρασης μεταξύ των πολιτών και των αρμοδίων «τομεαρχών» απευθείας.

Όπως και για την εγγραφή στο νέο κόμμα οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα από αύριο να υπογράφουν την ιδρυτική διακήρυξη και να αποτελούν μέλη του κόμματος. Με επικεφαλής τον Γιώργο Βασιλειάδη και δεκαπέντε μέλη, θα είναι η πρώτη Διοικούσα Επιτροπή, το σημερινό πολιτικό γραφείο, με τους τομεάρχες να έχουν την ευθύνη των επι μέρους τομέων της πολιτικής.

Όλα αυτά στο πρώτο αρχικό πλαίσιο η επόμενη μέρα οργανωτικά θα δημιουργηθεί και η ομάδα που θα παρακολουθεί στενά την καθημερινότητα της πολιτικής αλλά και σε συνεργασία με την Επιτροπή και τους τομεάρχες θα έχει τη «κυβερνητική» ευθύνη.

Ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης, ο Γρηγόρης Θεοδωράκης, ο Στέλιος Αποστόλου, η Ελένη Σταυρακάκη, η Μαριζέτα Αντωνοπούλου, η Τζένη Διαμαντοπούλου και ο Δημήτρης Χαλαζωνίτης, με συντονιστή τον Γιώργο Βασιλειάδη, είναι ο αρχικός πυρήνας. Διαδικτυακές συνεδριάσεις, online διαβουλεύσεις, ψηφοφορίες και κομματικά δημοψηφίσματα, θα διασφαλίζουν έτσι το δημοκρατικό χαρακτήρα του νέου φορέα και τη συμμετοχή των μελών στη διαμόρφωση της πολιτικής του. Ενώ ταυτόχρονα θα διευκολύνεται ο συντονισμός δράσης και οι συντονισμένες πρωτοβουλίες.

Ειδικά εφέ, ψηφιακή πλατφόρμα και... Κραουνάκης

Στην αποψινή εκδήλωση αναμένεται επίσης να παρουσιαστεί το όνομα του νέου φορέα μέσα από ειδικά σχεδιασμένο οπτικοακουστικό υλικό, ενώ, σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα, έχει ετοιμαστεί και πρωτότυπο μουσικό θέμα για την περίσταση, το οποίο υπογράφει ο Σταμάτης Κραουνάκης. Οι διοργανωτές δίνουν ιδιαίτερη έμφαση τόσο στο πολιτικό περιεχόμενο όσο και στην αισθητική της παρουσίασης, επιδιώκοντας η πρώτη δημόσια εικόνα του νέου κόμματος να αποτυπώνει το μήνυμα της ανανέωσης και της επανεκκίνησης.

Μετά την παρουσίαση της διακήρυξης, αναμένεται να ενεργοποιηθεί και ψηφιακή πλατφόρμα μέσω της οποίας πολίτες θα μπορούν να δηλώσουν τη στήριξή τους, συνυπογράφοντας το ιδρυτικό κείμενο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η ψηφιακή αυτή υποδομή θα αποτελέσει το πρώτο βήμα για τη δημιουργία μιας ευρύτερης κοινότητας συμμετοχής γύρω από τον νέο πολιτικό φορέα.

Η αποψινή εκδήλωση συγκεντρώνει ήδη έντονο πολιτικό ενδιαφέρον, καθώς θεωρείται το πρώτο επίσημο βήμα του Αλέξη Τσίπρα για την επάνοδό του στο πολιτικό προσκήνιο με νέο κομματικό σχήμα, σε μια περίοδο ανακατατάξεων στον χώρο της Κεντροαριστεράς και της ευρύτερης προοδευτικής παράταξης.