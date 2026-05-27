Σήμερα το τελευταίο «αντίο» στη Γωγώ Μαστροκώστα - Πού θα γίνει η κηδεία της

Σήμερα, Τετάρτη (27/5), συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι που στάθηκαν στο πλευρό της όλα αυτά τα χρόνια αναμένεται να που το τελευταίο «αντίο» στη Γωγώ Μαστροκώστα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών, ύστερα από μια πολυετή και γενναία μάχη με την υγεία της.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 12:00 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στο Ελληνικό, μέσα σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης για την απώλεια της αγαπητής παρουσίας της ελληνικής showbiz.

Η ταφή της θα πραγματοποιηθεί στο Ευηνοχώρι, τον τόπο καταγωγής της, όπου συγγενείς και οικεία πρόσωπα θα την συνοδεύσουν στην τελευταία της κατοικία.

Η Γωγώ Μαστροκώστα υπήρξε μία από τις πλέον αγαπητές και αναγνωρίσιμες παρουσίες της ελληνικής τηλεόρασης, αφήνοντας το δικό της ξεχωριστό αποτύπωμα στον χώρο της showbiz. Πάντα χαμογελαστή, αυθεντική και γεμάτη θετική ενέργεια, κατάφερνε ακόμη και στις πιο δύσκολες προσωπικές της στιγμές να εκπέμπει δύναμη, αξιοπρέπεια και αισιοδοξία.

Αυτό το φωτεινό χαμόγελο ήταν και η εικόνα που επιθυμούσε να κρατήσει ζωντανή η κόρη της, μια μητέρα που, παρά τις αλλεπάλληλες δοκιμασίες της ζωής, δεν έπαψε ποτέ να αγαπά βαθιά τη ζωή και να παλεύει με γενναιότητα.

Αν και είχε καταφέρει στο παρελθόν να βγει νικήτρια από τη μάχη με τον καρκίνο του μαστού, τα τελευταία χρόνια βρέθηκε ξανά αντιμέτωπη με σοβαρές περιπέτειες υγείας. Το 2022 υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση μυελού των οστών, με την πορεία της αρχικά να δημιουργεί ελπίδες και αισιοδοξία στους ανθρώπους που βρίσκονταν στο πλευρό της. Ωστόσο, από τις αρχές του 2025 η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε, καθώς παρουσιάστηκαν σοβαρές επιπλοκές.

Η Γωγώ Μαστροκώστα διέγραψε πολυσχιδή πορεία στον χώρο της ελληνικής ψυχαγωγίας, καθώς εργάστηκε ως μοντέλο, παρουσιάστρια, ηθοποιός και τραγουδίστρια. Για πολλά χρόνια αποτέλεσε ένα από τα πιο προβεβλημένα πρόσωπα της εγχώριας τηλεόρασης και των lifestyle περιοδικών, με αμέτρητες δημόσιες εμφανίσεις, συνεντεύξεις και εξώφυλλα που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή.