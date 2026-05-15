Πανελλήνιες 2026: Τελευταίο κουδούνι στα σχολεία για μαθητές Λυκείου - Πότε ξεκινούν οι εξετάσεις

Λίγες μόνο ώρες απομένουν μέχρι οι μαθητές Λυκείου σε όλη την επικράτεια να ακούσουν το τελευταίο σχολικό κουδούνι της χρονιάς. Αυτό διότι την επόμενη εβδομάδα ξεκινούν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει γνωστοποιηθεί οι εξετάσεις για τα γυμνάσια θα διεξαχθούν μεταξύ 2-15 Ιουνίου 2026, ενώ για τα λύκεια:

Α' και Β' Λυκείου: Προαγωγικές εξετάσεις 18 Μαΐου - 12 Ιουνίου, με έκδοση αποτελεσμάτων έως 19 Ιουνίου 2026.

Γ' Λυκείου: Απολυτήριες εξετάσεις 18-25 Μαΐου

Καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων για τις απολυτήριες εξετάσεις είναι η 27η Μαΐου 2026.

Πότε ξεκινούν οι Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026

Επιπρόσθετα, όσον αφορά στις Πανελλήνιες εξετάσεις αυτές θα ξεκινήσουν μετά το τέλος των ενδοσχολικών, δηλαδή στα τέλη Μαΐου,

Γενικά Λύκεια (ΓΕΛ): 29 Μαΐου 2026, με Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

3 Ιουνίου: Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά (Θετικές & Οικονομίας/Πληροφορικής), Βιολογία (Υγείας).

5 Ιουνίου: Λατινικά, Χημεία, Πληροφορική.

8 Ιουνίου: Ιστορία, Φυσική, Οικονομία.

Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ): 30 Μαΐου 2026, με Νέα Ελληνικά

2 Ιουνίου: Μαθηματικά (Άλγεβρα).

4-15 Ιουνίου: Μαθήματα ειδικότητας.

Οι εξετάσεις ειδικών μαθημάτων θα διεξαχθούν 16-25 Ιουνίου 2026, ενώ οι Υγειονομικές Εξετάσεις και Πρακτική Δοκιμασία για ΤΕΦΑΑ θα πραγματοποιηθούν 15-26 Ιουνίου 2026.

Τι αλλάζει στην εισαγωγή στα πανεπιστήμια

Με βάση τον σχεδιασμό που έχει παρουσιαστεί, οι βασικές αλλαγές που βρίσκονται στο τραπέζι είναι η κατάργηση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ) στη σημερινή της μορφή. Συνδυασμός σχολικής επίδοσης και εξετάσεων για την πρόσβαση στα ΑΕΙ. Δημιουργία Εθνικής Αρχής Εξετάσεων. Σύσταση Εθνικού Σώματος Αξιολογητών, ώστε να διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα. Νέα Τράπεζα Θεμάτων, με ενιαία και διαφανή κριτήρια.

Η φιλοσοφία αλλάζει από ένα σύστημα αποκλειστικά εξετασιοκεντρικό, σε ένα μοντέλο που αποτιμά τη συνολική εκπαιδευτική διαδρομή.