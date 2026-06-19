Συναγερμός στην Αγγλία: Δύο τρένα συγκρούστηκαν στο Μπέντφορντ - Αναφορές για τραυματισμούς

Συναγερμός έχει σημάνει στις βρετανικές Αρχές, καθώς δύο τρένα φέρονται να συγκρούστηκαν στο Μπέντφορντ στην κεντρική Αγγλία, με τις αναφορές να κάνουν λόγο για σοβαρούς τραυματισμούς επιβατών.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταφέρει η Telegraph, βίντεο από το σημείο που τράβηξαν επιβάτες δείχνουν αυτό που φαίνεται να είναι δύο τρένα της εταιρείας East Midlands Railways, τα οποία έχουν χτυπήσει το ένα πάνω στο άλλο.

Σε κάποια βίντεο υπάρχουν σκληρές εικόνες με τραυματισμένους επιβάτες καλυμμένους με αίματα στο δάπεδο του τρένου, ενώ όσοι τραυματίστηκαν πιο ελαφρά και μπορούσαν να περπατήσουν, απομακρύνθηκαν σε διπλανό χωράφι.

Πώς συνέβη η σύγκρουση

Όπως αναφέρουν οι πρώτες εκτιμήσεις, το μπροστινό τρένο σταμάτησε λόγω βλάβης στο σύστημα ασφαλείας. Στη συνέχεια, το δεύτερο τρένο συγκρούστηκε με το πίσω μέρος του.

Ειδικότερα, το τρένο της East Midlands Railway είχε ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης σε ένα σύστημα ασφαλείας που ονομάζεται Αυτόματο Σύστημα Προειδοποίησης (Automatic Warning System) και το οποίο σταματά τα τρένα αν προσπεράσουν κόκκινο σηματοδότη.

Πηγές δήλωσαν στην Telegraph ότι ο οδηγός του τρένου της East Midlands μιλούσε στο τηλέφωνο με το προσωπικό συντήρησης συζητώντας για τη βλάβη, όταν το δεύτερο τρένο, το Luton Airport Express, προσέκρουσε στο πίσω μέρος του.

Μέχρι στιγμής, οι Αρχές δεν έχουν ανακοινώσει πόσοι επιβάτες έχουν τραυματιστεί ή αν υπάρχουν θάνατοι.

Ένας βουλευτής, του οποίου η εκλογική περιφέρεια συνορεύει με το σημείο της σύγκρουσης, δήλωσε «ανήσυχος από τις αναφορές».

Ο Μοχάμαντ Γιασίν, βουλευτής του Μπέντφορντ και Κέμπστον, δήλωσε: «Ανησυχώ πολύ για τις πρώτες αναφορές σχετικά με ένα περιστατικό απόψε το βράδυ λίγο έξω από το Μπέντφορντ και το Κέμπστον, στο οποίο εμπλέκονται δύο τρένα της γραμμής Midland Mainline που κατευθύνονταν προς το Λονδίνο. Η σκέψη μου είναι με όλους τους εμπλεκόμενους, τις οικογένειές τους και όλους όσοι ενδέχεται να επηρεάζονται. Θέλω να ευχαριστήσω τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και το προσωπικό των σιδηροδρόμων που ανταποκρίνονται στο περιστατικό».