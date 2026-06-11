Συνεχίζει να «φλέγεται» το Μπέλφαστ: Στο στόχαστρο μετανάστες - Κανόνια νερού εναντίον διαδηλωτών

Χρήση κανονιών νερού εναντίον των διαδηλωτών στη Βόρεια Ιρλανδία έκανε η αστυνομία, στη διάρκεια μιας δεύτερης νύχτας σφοδρών ταραχών την Τετάρτη προς Πέμπτη, που ακολούθησαν τη φερόμενη απόπειρα δολοφονίας ενός 44χρονου από έναν Σουδανό μετανάστη στο βόρειο Μπέλφαστ το βράδυ της Δευτέρας (8/6).

Πλήθος περίπου 300 ατόμων διαλύθηκε αφού έβαλε φωτιά σε φορτηγό και πέταξε τούβλα και βόμβες μολότοφ, 13 χιλιόμετρα βόρεια του Μπέλφαστ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Guardian, επεισόδια αναφέρθηκαν επίσης στο Ντέρι και το Κολρέιν, ωστόσο τα επεισόδια ήταν λιγότερα από ό,τι την Τρίτη, όταν ομάδες ατόμων έβαλαν στο στόχαστρο κοινότητες μεταναστών.

Αρκετές προαναγγελθείσες διαδηλώσεις, συμπεριλαμβανομένης μίας στο Δημαρχείο του Μπέλφαστ, δεν πραγματοποιήθηκαν τελικά το βράδυ της Τετάρτης. Μια διαμαρτυρία στο Στόρμοντ, την έδρα της τοπικής κυβέρνησης, συγκέντρωσε μερικές δεκάδες άτομα και έληξε ειρηνικά.

Φωτό: Reuters

Έκκληση για κατευνασμό από την οικογένεια του θύματος

Η οικογένεια του Στίβεν Όγκιλβι, θύματος της αιματηρής επίθεσης, καταδίκασε τις βίαιες διαδηλώνεις, ενώ παράλληλα απηύθυνε έκκληση να σταματήσει η παραπληροφόρηση.

«Γίναμε μάρτυρες πολλών ψευδών πληροφοριών που κυκλοφορούν στα social media, γεγονός που μας αναγκάζει τώρα να διευκρινίσουμε ότι ο αγαπημένος μας άνθρωπος βρίσκεται στην πραγματικότητα σε σταθερή κατάσταση, και αυτή τη στιγμή είμαστε αποκλειστικά προσηλωμένοι στην ανάρρωσή του», ανέφερε η οικογένεια σε δήλωση που εκδόθηκε μέσω της αστυνομίας.

Η δήλωση εξέφραζε επίσης αποτροπιασμό για τις σκηνές βίαιων ταραχών. «Θέλουμε να καταστήσουμε απολύτως σαφές ότι το να γίνονται αυτά τα πράγματα ως αντίδραση, δεν υποστηρίζεται από την οικογένειά μας και η ειρηνική διαμαρτυρία είναι ο μόνος δρόμος για να προχωρήσουμε μπροστά».

Unrest is growing in Belfast as police deploy water cannon following the attempted beheading of a man by a Sudanese migrant. pic.twitter.com/yTK2iT3G9a — Open Source Intel (@Osint613) June 10, 2026

Αναφορές για σχέδιο εμπρησμού σε κατάλυμα με μετανάστες

Πολλοί από τους διαδηλωτές που βρέθηκαν στον κυκλικό κόμβο Sandyknowes, φορούσαν σκούρα ρούχα και είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους, ενώ -σύμφωνα με πληροφορίες- σκόπευαν να βάλουν στο στόχαστρο ένα κοντινό κατάλυμα που θεωρούταν ότι φιλοξενούσε μετανάστες.

Οι διαδηλωτές ξήλωσαν έναν φράχτη κήπου για να τον χρησιμοποιήσουν ως οδόφραγμα και ασπίδα, ενώ χρησιμοποίησαν ελαστικά, έπιπλα και κάδους απορριμμάτων για να ανάψουν μια μεγάλη φωτιά. Ένα λευκό βαν τυλίχθηκε στις φλόγες από έναν διαδηλωτή, με την αστυνομία να προσπαθεί να σβήσει τις φλόγες.

Φωτό: Reuters

Σε έναν περαστικό παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες αφού χτυπήθηκε στο κεφάλι από πέτρα που εκτοξεύτηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Ένας αστυνομικός χτυπήθηκε επίσης στο κεφάλι, αλλά δεν θεωρείται ότι έχει τραυματιστεί σοβαρά.

«Προσοχή, προσοχή, διαλυθείτε αμέσως αλλιώς θα γίνει χρήση κανόνιων νερού, δεν θα δοθούν άλλες προειδοποιήσεις», ακουγόταν από τα μεγάφωνα των αστυνομικών οχημάτων στον κυκλικό κόμβο του Newtownabbey.

Μετά από μια αντιπαράθεση που κράτησε ώρες, οι διαδηλωτές διαλύθηκαν από την αστυνομία γύρω στις 11:30 μ.μ. Άφησαν πίσω τους έναν δρόμο γεμάτο τούβλα και σκουπίδια, αυλές σπιτιών ξηλωμένες για να χρησιμοποιηθούν ως «πολεμοφόδια» και καμένα κουφάρια οχημάτων. Οι πυροσβέστες επενέβησαν για να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά σε ένα άδειο σπίτι που ακόμα καιγόταν.

Τοπική κυβέρνηση: «Γίνεται εργαλειοποίηση του πόνου»

Οι υπουργοί της τοπικής κυβέρνησης της βόρειας Ιρλανδίας του Στόρμοντ εξέδωσαν κοινή δήλωση καταδικάζοντας τις ταραχές της Τρίτης, τονίζοντας ότι διέσπειραν τον φόβο και έθεσαν σε κίνδυνο αθώες ζωές.

«Καμία κοινότητα δεν ωφελείται από αυτές τις ενέργειες. Το περιστατικό στο βόρειο Μπέλφαστ τη Δευτέρα ήταν βαθύτατα σοκαριστικό. Αν και κατανοούμε την ένταση των συναισθημάτων για όσα συνέβησαν, το θέμα βρίσκεται πλέον υπό νομική διαδικασία και πρέπει να επιτραπεί στη δικαιοσύνη να πάρει τον δρόμο της».

Φωτό: Reuters

Ο 30χρονος Σουδανός Χάντι Αλοντίντ κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας του 44χρονου Στίβεν Όγκιλβι. Κατηγορείται επιπλέον για κατοχή μαχαιριού σε δημόσιο χώρο, στην Kinnaird Avenue, την ίδια ημέρα.

Η δήλωση των υπουργών ανέφερε ότι ορισμένοι άνθρωποι είχαν σκοπό να προκαλέσουν καταστροφές στις κοινότητες που ισχυρίζονταν ότι προσπαθούσαν να προστατεύσουν. «Εργαλειοποιούν τον πραγματικό πόνο, την ανησυχία και την οργή που νιώθει ο κόσμος για τους δικούς τους λανθασμένους σκοπούς», κατέληγε η δήλωση.