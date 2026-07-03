Συνελήφθη οδηγός ταξί – Χρέωσε 175 ευρώ για διαδρομή από το αεροδρόμιο στο κέντρο της Αθήνας

Ένας 21χρονος οδηγός ταξί συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, καθώς κατηγορείται ότι χρέωσε υπέρογκο κόμιστρο σε επιβάτες για διαδρομή από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών προς το κέντρο της Αθήνας.

Χρέωση τετραπλάσια από το προβλεπόμενο

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε τις πρωινές ώρες της Παρασκευής 3 Ιουλίου. Ο 21χρονος φέρεται να εισέπραξε από τους επιβάτες το ποσό των 175 ευρώ για τη συγκεκριμένη διαδρομή, ποσό που υπερέβαινε κατά πολύ το προβλεπόμενο νόμιμο κόμιστρο, καθώς ήταν μεγαλύτερο από το τετραπλάσιό του.

Η υπόθεση εντοπίστηκε έπειτα από έλεγχο των αστυνομικών της Τροχαίας, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψη του οδηγού.

Σχηματίστηκε δικογραφία

Σε βάρος του 21χρονου σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών για είσπραξη κομίστρου μεγαλύτερου του επιτρεπόμενου.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ η υπόθεση ακολουθεί τη νόμιμη δικαστική διαδικασία.