Sing for Greece: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις για τον τελικό της Κυριακής και πώς ψηφίζεις

Μετά από δυο πετυχημένους Ημιτελικούς όπου το κοινό επέλεξε τους 14 φιναλίστ, την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου οι καλλιτέχνες του Sing for Greece θα βάλουν τα δυνατά τους για να πείσουν κοινό και κριτικές επιτροπές με στόχο την εκπροσώπηση στη Eurovision.

Τα 14 τραγούδια που αναδείχθηκαν από τις δυο βραδιές την Τετάρτη και την Παρασκευή είναι εκείνα που συγκίνησαν το κοινό ενώ φυσικά ανάμεσά τους δεν λείπουν και τα ακλόνητα φαβορί.

Ο Akylas, o Good Job Nicky, η Μαρσώ, η Ευαγγελία, o Delta, η Mikay, η Μαρίκα, ο leroybroughtflowers, οι KOZA MOSTRA, ο ZAF, η Rosanna Mailan, η STEFI, η Alexandra Sieti και STYLIANOS θα ανέβουν στη σκηνή για μια δεύτερη ευκαιρία.

Όπως και στις δυο βραδιές, έτσι και την Κυριακή, η πετυχημένη τριάδα με τους Μπέττυ Μαγγίρα, Κατερίνα Βρανά και Γιώργο Καπουτζίδη θα μας κρατήσουν συντροφιά αφού απέσπασαν θερμά σχόλια με το αστείρευτο, φρέσκο χιούμορ τους.

Η κριτική επιτροπή

Αυτή τη φορά, οι 14 τραγουδιστές δεν θα πρέπει μόνον να πείσουν το κοινό αλλά και την κριτική επιτροπή η οποία θα απαρτίζεται από Έλληνες και Διεθνείς εκπροσώπους.

Η ψήφος του κοινού (50%) σε συνδυασμό με την επιλογή της ελληνικής και διεθνούς επιτροπής (50%) θα αναδείξουν τον επόμενο εκπρόσωπο της χώρας που θα ταξιδέψει στη Βιέννη για να συμμετάσχει στον 70ο Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τραγουδιού.

Η ψήφος σου μετράει

Στον Τελικό της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου το κοινό μπορεί να ενισχύσει με την ψήφο του το αγαπημένο του κομμάτι είτε μέσω της αποστολής μηνυμάτων (SMS) από κινητά τηλέφωνα με ελληνικούς αριθμούς, είτε online, εντός κι εκτός Ελλάδας, μέσω της ειδικής πλατφόρμας voting στο site https://sfg.vote. Για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα online ψηφοφορίας, επιτρέποντας και στους Έλληνες του εξωτερικού να συμμετέχουν στην ανάδειξη του τραγουδιού που θα μας εκπροσωπήσει στη Eurovision.

Για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία μέσω SMS, από κινητό στέλνετε SMS στο 54222, με τον κωδικό του τραγουδιού-καλλιτέχνη που αντιστοιχεί στην επιλογή σας. Μπορείτε να στείλετε έως και 10 SMS στο 54222 από κάθε αριθμό κινητού τηλεφώνου. Οι οδηγίες της ψηφοφορίας θα είναι διαθέσιμες και μέσω QR code, το οποίο θα εμφανίζεται στην οθόνη κατά τη διάρκεια των τριών shows.