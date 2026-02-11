Sing for Greece: Η Ελλάδα επιλέγει τα 10 καλύτερα τραγούδια του Α' Ημιτελικού

Mε την «Αστερομάτα» και την Κλαυδία άνοιξε ο αποψινός πρώτος Ημιτελικός του Sing for Greece λίγο πριν ριχτούν στη μάχη οι πρώτοι 14 καλλιτέχνες που διεκδικούν ένα εισιτήριο στον μεγάλο Τελικό της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου όπου και θα αναδειχθεί το νικητήριο τραγούδι που θα μας εκπροσωπήσει στη φετινή Eurovision.

Οικοδεσπότες της βραδιάς που διοργανώνεται στον χώρο του Φεστιβάλ Αθηνών στην Πειραιώς 260 είναι η Μπέττυ Μαγγίρα, η Κατερίνα Βρανά και ο Γιώργος Καπουτζίδης.

Η Κλαυδία ανέβηκε στη σκηνή και ερμήνευσε το τραγούδι που μας χάρισε την 6η θέση στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό τραγουδιού του 2025 που διεξήχθη στη Βασιλεία της Ελβετίας.

Λίγο μετά, οι αποψινοί υποψήφιοι εμφανίστηκαν σε ένα βίντεο όπου έκαναν ένα mashup των πιο γνωστών επιτυχιών που έχει στείλει η χώρα μας στη Eurovision. Μεταξύ αυτών ακούστηκαν τα τραγούδια «S.A.G.A.P.O» του Μιχάλη Ρακιντζή, «My Secret Combination» της Καλομοίρας αλλά και το «My Number 1» που χάρισε στην Ελλάδα την πρώτη θέση το 2005.

Στο αποψινό Ημιτελικό διαγωνίζονται τα εξής 14 τραγούδια με σειρά εμφάνισης:

«The Other Side», Alexandra Sieti

«Drop It», THE Astrolabe

«Aphrodite», Desi G

«Ferto», Akylas

«Paréa», Evangelia

«2nd Chance», Παναγιώτης Τσακαλάκος

«Slipping Away», Niya

«Χάνομαι», Marseaux

«Άλμα», Rosanna Mailan

«Europa», STEFI

«The Songwriter», Revery

«Chaos», Dinamiss

«YOU & I», STYLIANOS

«Χίλια Κομμάτια», Spheyiaa

Πώς ψηφίζετε

Το κοινό θα μπορεί να ψηφίσει είτε μέσω της αποστολής μηνυμάτων (SMS) από κινητά τηλέφωνα με ελληνικούς αριθμούς, είτε online, εντός κι εκτός Ελλάδας, μέσω της ειδικής πλατφόρμας voting στο site https://sfg.vote. Αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα online ψηφοφορίας, επιτρέποντας και στους Έλληνες του εξωτερικού να συμμετέχουν στην ανάδειξη του τραγουδιού που θα μας εκπροσωπήσει στη Eurovision.

Για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία μέσω SMS, από κινητό στέλνετε SMS στο 54222, με τον κωδικό του τραγουδιού-καλλιτέχνη που αντιστοιχεί στην επιλογή σας. Μπορείτε να στείλετε έως και 10 SMS στο 54222 από κάθε αριθμό κινητού τηλεφώνου. Οι οδηγίες της ψηφοφορίας θα είναι διαθέσιμες και μέσω QR code, το οποίο θα εμφανίζεται στην οθόνη κατά τη διάρκεια των τριών shows.

Επιπλέον πληροφορίες για τη διαδικασία της ψηφοφορίας:

* Χρέωση: 0,68€ ανά SMS. Συμπεριλαμβάνονται ΦΠΑ 24% και τέλος κινητής τηλεφωνίας 10%.

Κάθε SMS πέραν των 10 ανά τηλεφωνικό αριθμό, θα χρεώνεται, αλλά δεν θα προσμετράται στην ψηφοφορία.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας το κοινό θα μπορεί να καλεί στη γραμμή βοήθειας 210 947 2166 της Newsphone Hellas.

** Για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία μέσω της online πλατφόρμας, ακολουθείτε τα εξής βήματα:

Συνδέεστε στο sfg.vote. Μπορείτε να ψηφίσετε από μία φορά δίνοντας έως και 10 ψήφους με τη χρήση κάθε τραπεζικής κάρτας. Κάθε τραπεζική κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά. Μπορείτε να δώσετε 10 ψήφους σε έναν καλλιτέχνη ή μπορείτε να μοιράσετε τους ψήφους σας σε περισσότερους καλλιτέχνες.

Χρέωση: 0,68€ ανά online vote με μέγιστο σύνολο 10 ψήφους ανά τραπεζική κάρτα. Συμπεριλαμβάνονται όλοι οι ισχύοντες φόροι.