Sing for Greece: Σε εξέλιξη ο μεγάλος τελικός - Ανοιχτές οι γραμμές ψηφοφορίας

Τη δική τους μεγάλη μουσική μάχη δίνουν απόψε, Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, οι 14 φιναλίστ που διεκδικούν το πολυπόθητο «χρυσό» εισιτήριο για τη Eurovision.

Ύστερα από δύο δυναμικούς και επιτυχημένους Ημιτελικούς, όπου το κοινό είχε την ευκαιρία να επιλέξει ανάμεσα σε 28 υποψηφίους, το ενδιαφέρον κορυφώνεται στον αποψινό Τελικό. Τα φώτα είναι στραμμένα στη σκηνή και η αγωνία χτυπά «κόκκινο», καθώς κοινό και κριτική επιτροπή θα κρίνουν ποιος θα εκπροσωπήσει τη χώρα στον μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό θεσμό.

Φυσικά, δεν λείπουν και τα μεγάλα φαβορί. Σύμφωνα με τα προγνωστικά, ο Akylas και ο Good Job Nicky βρίσκονται στην κορυφή των στοιχημάτων, διεκδικώντας με αξιώσεις την πρωτιά.

Όπως και στις δύο προηγούμενες βραδιές, έτσι και την Κυριακή, την παρουσίαση ανέλαβε η απολαυστική και άκρως επιτυχημένη τριάδα: η Μπέττυ Μαγγίρα, η Κατερίνα Βρανά και ο Γιώργος Καπουτζίδης.

Οι τρεις παρουσιαστές απέσπασαν θερμά σχόλια για το αστείρευτο, φρέσκο και ευφυές χιούμορ τους, τη χημεία τους επί σκηνής και την ικανότητά τους να κρατούν αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού. Με τον αυθορμητισμό και την ενέργειά τους, μας χαρίζουν και πάλι μια βραδιά γεμάτη γέλιο, ζωντάνια και δυνατές στιγμές.

Η βραδιά άνοιξε με ένα ποτ πουρί παλιών επιτυχιών τα οποία ερμήνευσε η περσινή μας εκπρόσωπος Κλαυδία. Καθισμένη σε έναν καναπέ τραγούδησε μεταξύ άλλων και το τραγούδι «I Will Die For You» με το οποίο η Έλενα Παπαρίζου μας είχε χαρίσει την τρίτη θέση στον Ευρωπαϊκό Μουσικό Διαγωνισμό το 2001.

Intime

Στη συνέχεια οι 14 καλλιτέχνες εμφανίστηκαν στη σκηνή υπό τους ήχους τραγουδιών που έστειλε η χώρα μας στη Eurovision τα οποία ακούστηκαν και στα medley των Ημιτελικών. Στο τέλος ενώθηκαν όλοι μαζί και τραγούδησαν το «My Number One» με το οποίο η χώρα μας κατέκτησε την πρώτη θέση το 2005.

Intime

Eurokinissi

Δείτε τις εμφανίσεις των καλλιτεχνών στον Τελικό

YOU & I, STYLIANOS

Ο STYLIANOS άνοιξε το διαγωνιστικό μέρος και συγκίνησε για ακόμη μια βραδιά με τη δυναμική του μπαλάντα η οποία απέσπασε ένα θερμό χειροκρότημα.

Mad About it, D3lta

Ο D3lta τρέλανε και πάλι το κοινό με το ροκ τραγούδι του «Mad About it» και τα έσπασε πάνω στη σκηνή μαζί με την μπάντα του.

Labyrinth, Mikay

Η νεαρή ερμηνεύτρια με το δυναμικό και αισθησιακό dance τραγούδι της με τίτλο «Labirynth» πλαισιωμένη από χορευτές ανέβασε τη θερμοκρασία.

Daughters of the Sun (A, E, I, O, U), Μαρίκα

Ένα από τα ελάχιστα έθνικ τραγούδια του διαγωνισμού, η Μαρίκα ερμήνευσε το «Daughters of the Sun ( A.E.I.O.U)» με τη συμμετοχή της Γυναικείας Χορωδίας Κέρκυρας, η οποία, έμοιαζε με χορό στην Αρχαία τραγωδία.

Χάνομαι, Marseaux

Άλλο ένα από τα φαβορί της αποψινής βραδιάς, η Marseaux ανέβηκε στη σκηνή και με μια καθηλωτική ερμηνεία παρουσίασε το δυναμικό της τραγούδι αποσπώντας ένα δυνατό χειροκρότημα.

Dark Side of the Moon, good job Nicky

Για ακόμη μια βραδιά, ο good job Nicky ξεσήκωσε το κοινό με το χορευτικό του κομμάτι «Dark Side of the Moon» καταχειροκροτούμενος από το κοινό.

Bulletproof, KOZA MOSTRA

Ο Ηλίας Κόζας με τους Koza Mostra επέστρεψαν στη σκηνή και με το δυναμικό τους ροκ κομμάτι, που έχει αρκετά έθνικ στοιχεία, ξεσήκωσαν το κοινό.

Η κριτική επιτροπή

Αυτή τη φορά, οι 14 τραγουδιστές δεν θα πρέπει μόνον να πείσουν το κοινό αλλά και την κριτική επιτροπή στην οποία συμμετέχουν Έλληνες και Διεθνείς εκπρόσωποι.

Η διεθνής επιτροπή απαρτίζεται από τους: Benedikt Whiele από τη Γερμανία, Lasha Kapanadge από τη Γεωργία, Yelena Tomashevich η οποία ήταν η εκπρόσωπος της Σερβίας το 2008, Ludovic Julien Hurel από τη Γαλλία και Andrei Zapsa από τη Μολδανία.

Πρόεδρος της ελληνικής επιτροπής είναι η καθηγήτρια φωνητικής στο Εθνικό Θέατρο και το Ωδείο Αθηνών Χαρά Κεφαλά, η ερμηνεύτρια Μαρίνα Σπανού, ο Γιάννης Βασιλόπουλος, η ραδιοφωνική παραγωγός Μαρία Ηλιάκη και ο πρωταγωνιστής σε μιούζικαλ και ηθοποιός Μιχάλης Μαρίνος.

Eurokinissi

Η ψήφος του κοινού (50%) σε συνδυασμό με την επιλογή της ελληνικής και διεθνούς επιτροπής (50%) θα αναδείξουν τον επόμενο εκπρόσωπο της χώρας που θα ταξιδέψει στη Βιέννη για να συμμετάσχει στον 70ο Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τραγουδιού.

Η ψήφος σου μετράει

Στον Τελικό της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου το κοινό αποφασίζει για το 50 % του αποτελέσματος και οι γραμμές ανοίγουν από το πρώτο τραγούδι. Έτσι, μπορεί να ενισχύσει με την ψήφο του το αγαπημένο του κομμάτι είτε μέσω της αποστολής μηνυμάτων (SMS) από κινητά τηλέφωνα με ελληνικούς αριθμούς, είτε online, εντός κι εκτός Ελλάδας, μέσω της ειδικής πλατφόρμας voting στο site https://sfg.vote.

Για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα online ψηφοφορίας, επιτρέποντας και στους Έλληνες του εξωτερικού να συμμετέχουν στην ανάδειξη του τραγουδιού που θα μας εκπροσωπήσει στη Eurovision.

Για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία μέσω SMS, από κινητό στέλνετε SMS στο 54222, με τον κωδικό του τραγουδιού-καλλιτέχνη που αντιστοιχεί στην επιλογή σας. Μπορείτε να στείλετε έως και 10 SMS στο 54222 από κάθε αριθμό κινητού τηλεφώνου. Οι οδηγίες της ψηφοφορίας θα είναι διαθέσιμες και μέσω QR code, το οποίο θα εμφανίζεται στην οθόνη κατά τη διάρκεια των τριών shows.