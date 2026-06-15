Σινιάλο ανακούφισης στις αγορές: Η συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν «γκρεμίζει» τις τιμές του πετρελαίου

Η υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράντην Κυριακή (όπως αναφέρoυν τα διεθνή πρακτορεία ειδήσεων) αλλάζει άρδην τον χάρτη της παγκόσμιας οικονομίας

Ήδη οι αγορές κεφαλαίων (μετοχές και ομόλογα) είχαν προεξοφλήσει σε κάποιο βαθμό από την Παρασκευή τις εξελίξεις με τις μετοχές να αυξάνονται και τις αποδόσεις των ομολόγων να υποχωρούν. Υποχώρηση είχαμε βέβαια και στις τιμές πετρελαίου, λόγω του επικείμενο ανοίγματος των Στενών του Ορμούζ.

Πετρέλαιο και ομόλογα



Οι τιμές του Brent έχουν υποχωρήσει την Δευτέρα το πρωί προς τα 83 δολάρια το βαρέλι και του WTI στα 80 δολάρια/βαρέλι ενώ η απόδοση του γερμανικου 10ετούς έχει βρεθεί ξανά κάτω από το 3%,το γαλλικό είναι στο 3,6% και το 10ετές ελληνικό στο 3,66%.

Η αποκλιμάκωση των τιμών πετρελαίου ανάσα για τις βιομηχανίες και τις μεταφορές

Με την υπογραφή της συμφωνίας, τα Στενά του Ορμούζ ανοίγουν και οι ποσότητες πετρελαίου θα επανέλθουν στα προ του πολέμου επίπεδα.

Ιδιαίτερα ευμετάβλητες, οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν μεγάλη πτώση μετά την ανακοίνωση συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης που εξαπέλυσαν ο Αμερικανός πρόεδρος και το Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου.

Γύρω στις 10:30 ώρα Ελλάδας, το μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας σημείωσε ισχυρή πτώση (-5,06%) στα 82,91 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό WTI ακολούθησε την ίδια τάση (-5,70% στα 80,04 δολάρια το βαρέλι).

«Είναι μακράν το χαμηλότερο επίπεδο από τις πρώτες ημέρες του πολέμου», σχολίασε η Ιπέκ Οζκαρντεσκάγια, αναλύτρια στη Swissquote.

Στην αγορά ομολόγων, η ανακοίνωση της συμφωνίας οδήγησε σε πτώση τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων. Η απόδοση του 10ετούς γερμανικού Bund διαμορφώθηκε στο 2,95% από 2,99% που ήταν στο κλείσιμο της Παρασκευής, ενώ το αντίστοιχο γαλλικό ακολουθούσε παρόμοια πορεία (3,68% συγκριτικά με 3,73%).

Τα ομόλογα στην Ευρωζώνη δεν φαίνεται να έχουν μεγάλα περιθώρια υποχώρησης των αποδόσεών τους καθώς ο πληθωρισμός θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα και στο β' εξάμηνο. Η αποκλιμάκωση των τιμών πετρελαίου θα είναι μία ανάσα και για την βιομηχανία και για τις μεταφορές.

Άνοδος στις ασιατικές κεφαλαιαγορές , θα ακολουθήσουν ανοδικά και οι ευρωπαϊκές

Την είδηση της συμφωνίας υποδέχθηκαν με σημαντική άνοδο οι ασιατικές κεφαλαιαγορές που ανοίγουν χρονικά την εβδομάδα. Ο ιαπωνικός Nikkei και ο κορεάτικος Kospi αυξήθηκαν πάνω από 4% ενώ άνοδο είχαν και οι 4 κινέζικοι δείκτες αλλά και ο αυστραλιανός (ASX)