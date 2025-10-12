Συνταξιοδότηση στα 62: Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για πλήρη ή μειωμένη σύνταξη

Χιλιάδες ασφαλισμένοι «κλειδώνουν» τη σύνταξή τους στα 62, αξιοποιώντας τα παράθυρα που δίνουν οι διατάξεις για εξαγορά πλασματικών ετών. Όπως τονίζουν οι ειδικοί στην ασφάλιση, η εξαγορά ετών δεν είναι απλώς τρόπος θεμελίωσης δικαιώματος, αλλά και κλειδί για πρόωρη αποχώρηση, ακόμη και έως επτά χρόνια νωρίτερα στον ιδιωτικό τομέα (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, Ειδικά Ταμεία).

Ακολουθούν οι βασικές κατηγορίες ασφαλισμένων που μπορούν να συνταξιοδοτηθούν μέσα στο 2025, ανάλογα με το Ταμείο και το έτος θεμελίωσης.

Σύνταξη από το ΙΚΑ

Μητέρες με ανήλικο τέκνο και 5.500 ημέρες ασφάλισης:

Όσες είχαν συμπληρώσει 5.500 ημέρες έως το 2010 και έκλεισαν τα 55 έτη μέχρι το 2018, μπορούν να αποχωρήσουν με πλήρη σύνταξη στα 61 (αν δεν έχουν ήδη λάβει μειωμένη).

Όσες συμπλήρωσαν 5.500 ημέρες το 2010 ή 2011 και έγιναν 50 ή 52 ετών αντίστοιχα έως το 2017, βγαίνουν με μειωμένη σύνταξη στα 58,5 έτη, την περίοδο 2024–2025.

Για όσες είχαν 5.500 ημέρες το 2012 και έγιναν 55 ετών έως το 2018, ισχύει μειωμένη σύνταξη στα 61, ενώ αν έκλεισαν τα 55 από το 2019 και μετά, βγαίνουν στα 62.

Ασφαλισμένες με βαρέα ένσημα:

Όσες είχαν 3.600 ημέρες στα βαρέα και 4.500 συνολικά το 2010–2012, συνταξιοδοτούνται με πλήρη σύνταξη στα 55, 56 ή 57 έτη, αρκεί 1.000 από τα βαρέα ένσημα να είναι στα τελευταία 17 χρόνια πριν από τη συνταξιοδότηση.

Σύνταξη από το Δημόσιο

Ασφαλισμένοι (άνδρες και γυναίκες) γεννημένοι έως τον Δεκέμβριο του 1963 μπορούν να αποχωρήσουν με τα εξής όρια:

Με 25ετία έως το 2010 και 35ετία έως το 2018: σύνταξη στα 61 έτη και 6 μήνες.

Με 25ετία έως το 2011 και 36ετία έως το 2019: επίσης στα 61 έτη και 6 μήνες.

Γονείς με ανήλικο τέκνο:

Το 2011 με 25ετία → σύνταξη στα 58 έτη και 5 μήνες (γεννημένοι έως 12/1965).

Το 2012 με 25ετία → στα 59 έτη και 6 μήνες (γεννημένοι έως 12/1963).

Τρίτεκνοι δημόσιοι υπάλληλοι:

Με 21 έτη το 2011 → σύνταξη στα 58 έτη και 5 μήνες (γεννημένοι 1/1965–7/1965).

Με 23 έτη το 2012 → ίδια ηλικία για όσους γεννήθηκαν 1/1962–7/1962, ενώ για τους γεννημένους το 1963 ισχύει το 61ο έτος.

Μειωμένη σύνταξη στο Δημόσιο

Πριν τα 62: ισχύει μόνο για όσους διορίστηκαν πριν από το 1993 και είχαν συμπληρώσει 25ετία και τις ηλικίες 55, 56, 58 ή 60 έως το 2022.

Αν οι ηλικίες αυτές συμπληρώνονται μετά την 1/1/2023, το όριο ανεβαίνει στα 62 έτη.

Γυναίκες με 25ετία έως το 2010 μπορούν να αποχωρήσουν με μειωμένη από τα 55, ενώ οι άνδρες με 25ετία έως το 2010 από τα 60, εφόσον οι ηλικίες συμπληρώθηκαν έως το 2022.

Σύνταξη από ΔΕΚΟ και Τράπεζες

Μητέρες με ανήλικο και 25ετία το 2010: πλήρης σύνταξη έως τα 58,5 έτη (αν έκλεισαν τα 50 έως το 2017).

Μετά το 2017, τα όρια αυξάνονται στα 60,2 και 61,3 έτη, ενώ για τις μητέρες με 25ετία το 2011 και ηλικία 52 ετών έως το 2018 ισχύουν τα ίδια.

Για όσες είχαν 25ετία το 2012 και έγιναν 55 ετών έως το 2018, η πλήρης σύνταξη έρχεται στα 61 έτη.

Συμπέρασμα

Το 2025 αποτελεί έτος–«παράθυρο» για χιλιάδες ασφαλισμένους που θεμελιώνουν ή κατοχυρώνουν δικαιώματα συνταξιοδότησης. Με σωστό σχεδιασμό και αξιοποίηση των πλασματικών ετών, η πόρτα εξόδου μπορεί να ανοίξει πολύ νωρίτερα — ακόμα και πριν τα 62.