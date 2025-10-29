Σίνθια Ερίβο: Η πρωταγωνίστρια του «Wicked» ποζάρει topless και δηλώνει ''Νιώθω ο εαυτός μου''

H βραβευμένη με Grammy, Emmy και Tony τραγουδίστρια και ηθοποιός ανοίγει την καρδιά της στο Harper's Bazaar για το δεύτερο κεφάλαιο του "Wicked", το επερχόμενο βιβλίο της "Simply More" και τη ζωή πέρα ​​από τη σκηνή.

Η 38χρονη ποζάρει για το εξώφυλλο topless φορώντας μόνο καλσόν, ψηλοτάκουνα πέδιλα και κοσμήματα και δηλώνει μεταξύ άλλων: «Νιώθω τόσο πολύ ο εαυτός μου αυτή την στιγμή. Είμαι πολύ χαρούμενη αν έχω καταφέρει σε αυτόν τον κόσμο να τονίσω ότι την ατομική ομορφιά του καθενός αξίζει να τη δεις και να τη βιώσεις και ότι δεν χρειάζεται να την αλλάξεις για κανέναν άλλον εκτός από τον εαυτό σου. Αν θέλεις να αλλάξεις και θέλεις να αποκτήσεις καινούρια μύτη, θέλεις και καινούρια χείλη, εντάξει. Αν αυτό είναι καλό για σένα, τότε είναι καλό για σένα - αρκεί να είναι για σένα.»

Μιλώντας για τον αδιάκοπο αγώνα της για την αξιοπρέπεια των queer ατόμων τονίζει: «Όσοι από εμάς βρισκόμαστε στο φως και περπατάμε τριγύρω με τα φανάρια μας να λάμπουν έντονα, θα πρέπει απλώς να αλλάξουμε την κατεύθυνση των φαναριών και να τα στρέψουμε πίσω σε ανθρώπους που δεν ξέρουν ακόμα πού είναι το μονοπάτι τους».

Σχετικά με το βιβλίο της με τίτλο «Simply More», η Σίνθια Ερίβο δήλωσε: «Ίσως μπορώ να βοηθήσω κάποιον άλλον να ξεπεράσει κάποια από τα πράγματα που συμβαίνουν στη ζωή του.... οπότε αυτό το βιβλίο είναι για να βοηθήσει όποιον θέλει να γίνει ακόμα περισσότερο το άτομο που προορίζεται να γίνει».