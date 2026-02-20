Σίντι Κρόφορντ: Κλείνει τα 60 και αποκαλύπτει μυστικά ομορφιάς και διατροφής που την κάνουν να λάμπει

Χωρίς ρυτίδες και με νεανική εμφάνιση είναι η Σίντι Κρόφορντ που σήμερα, 20 Φεβρουαρίου, κλείνει τα 60 και όμως ο χρόνος είναι σαν να μην περνάει από πάνω της. Με καριέρα στο μόντελινγκ πάνω από τρεις δεκαετίες και έχοντας γίνει γνωστή στα τέλη της δεκαετίας του '80, έχει μάθει όλα αυτά τα χρόνια πώς να αναδεικνύει την ομορφιά που της χάρισε απλόχερα η φύση. Και μπορεί το DNA της να είναι αυτό που θα ήθελαν όλες οι γυναίκες, όμως και η καθημερινή της ρουτίνα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί υπερβολική.

Το dry brushing πριν κάνει μπάνιο, η διαλειμματική νηστεία - δεν τρώει πρωινό πριν τις 10 - και η γυμναστική - που συνήθως κάνει πριν φάει πρωινό - είναι μερικά μόνο από τα μυστικά ομορφιάς της. Το πρωινό της shake είναι με γάλα καρύδας, ένα τέταρτο μπανάνας, μια χούφτα σπανάκι, μέντα και κολλαγόνο, σκόνη πρωτεΐνης, σπόρους κάνναβης, λιναρόσπορους και μάκα (βότανο).

Για μεσημεριανό θα προτιμήσει μια σαλάτα και θα αποφύγει συστατικά που έχουν γλουτένη, όπως ζυμαρικά και ψωμί, ενώ δεν παραλείπει να τρώει και λαχανικά.

Η ίδια υποστηρίζει ότι η χρήση των προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας που ονομάζεται Meaningful Beauty και που δημιούργησε πριν από 20 χρόνια, σε συνεργασία με τον Γάλλο γιατρό Jean-Louis Sebagh, βοηθά την επιδερμίδα της να αισθάνεται πιο σφριγηλή και λαμπερή, χαρίζοντάς της την αιώνια λάμψη, για την οποία πολλοί την ρωτούν.

«Όταν νιώθεις καλά με τον εαυτό σου και νιώθεις αυτοπεποίθηση, κρατάς το κεφάλι σου λίγο πιο ψηλά και αυτό είναι που πραγματικά βλέπει ο κόσμος» έχει πει σε συνέντευξή της στο People και τονίζει πόσο σημαντική είναι η αντηλιακή προστασία. Ένα άλλο μυστικό ευεξίας κατά της γήρανσης που ορκίζεται ότι χρησιμοποιεί η για να κρατάει μακριά τις ρυτίδες είναι η σάουνα στο σπίτι της.

Βασική της προπόνηση είναι τα 20 λεπτά καρδιοαναπνευστικής άσκησης και στη συνέχεια βάρη, τρεις φορές την εβδομάδα, ακολουθούμενη από 30 λεπτά έως μία ώρα από κάμψεις δικεφάλων, βάρη, καθίσματα και προβολές.

Καθώς μοιράστηκε και άλλα μυστικά αποκάλυψε: «Κάθε πρωί καθαρίζω τη γλώσσα μου με ειδικό αξεσουάρ και μετά βουρτσίζω τα δόντια μου. Στη συνέχεια, κάνω λεμφικό μασάζ, μετά κάνω Gua sha στο πρόσωπο». Το τζακούζι, το περπάτημα στο γρασίδι και η ενυδάτωση είναι επίσης συνήθειες που δεν ξεχνάει όπως έχει παραδεχθεί.