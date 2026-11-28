Κόκκινο σατέν, λευκή γούνα, δερμάτινα γάντια και ένα χιονισμένο τοπίο συνθέτουν το σκηνικό της νέας φωτογράφισης της Σίντνεϊ Σουίνι. Η ηθοποιός μπήκε για τα καλά στο πνεύμα των Χριστουγέννων, δημοσιεύοντας στο Instagram νέο υλικό από την εορταστική καμπάνια της δικής της εταιρείας εσωρούχων, Syrn.

Ξαπλωμένη πάνω σε κόκκινο σατέν ύφασμα με λευκή γούνινη λεπτομέρεια, η Σουίνι παρουσιάζει μία από τις δημιουργίες της σειράς «Seductress Holiday», ενώ σε άλλες λήψεις εναλλάσσει σύνολα σε λευκές, κόκκινες και μαύρες αποχρώσεις.

Η ηθοποιός είχε δώσει ήδη από τον Οκτώβριο μια πρώτη γεύση της χριστουγεννιάτικης καμπάνιας της, σύμφωνα με τη βρετανική Sun, και τώρα επανήλθε με περισσότερες φωτογραφίες από τα παρασκήνια.

Χριστούγεννα με έμπνευση από το «Μόνος στο σπίτι»

Με παιχνιδιάρικη διάθεση, η Σίντνεϊ Σουίνι ανακοίνωσε στους διαδικτυακούς της φίλους την πρόωρη κυκλοφορία των δύο τελευταίων εορταστικών συλλογών της.

«Άτακτη ή φρόνιμη… Κυκλοφόρησα νωρίτερα τις δύο τελευταίες εορταστικές συλλογές της Syrn, μόνο γι’ αυτό το Σαββατοκύριακο. Επίσης, δεν μπόρεσα να αντισταθώ στο να μοιραστώ λίγο περισσότερο υλικό από τη χριστουγεννιάτικη φωτογράφισή μας, γιατί ξέρετε πόσο αγαπώ τις γιορτές», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Η καμπάνια έχει και κινηματογραφικές αναφορές, καθώς μέρος της φωτογράφισης αντλεί έμπνευση από τις αγαπημένες χριστουγεννιάτικες ταινίες «Μόνος στο σπίτι».

Η Σουίνι, πάντως, δεν περιορίζεται στον ρόλο του μοντέλου για την προώθηση των δημιουργιών της. Έχει επιμεληθεί η ίδια τον σχεδιασμό της σειράς «Seductress», η οποία περιλαμβάνει σουτιέν με βαθύ ντεκολτέ, κορσέδες, ζαρτιέρες και σετ εσωρούχων.