Σίντνεϊ Σουίνι: Επισκέφθηκε το «Ζοσέ Αλβαλάδε» και έπαιξε ποδόσφαιρο στο χορτάρι (video)

Η Σίντνεϊ Σουίνι αποτελεί ένα από τα κορυφαία brand names στη βιομηχανία του κινηματογράφου. Όμως το βράδυ της Παρασκευής (27/02), ξεχώρισε για την παρουσία της ως ειδική προσκεκλημένη της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, στον αγώνα εναντίον της Εστορίλ για την 24η αγωνιστική της Primeira Liga.

Η 28χρονη Αμερικανίδα ηθοποιός επισκέφθηκε το «Ζοσέ Αλβαλάδε» παρακολουθώντας τη νίκη (3-0) της ομάδας από τα VIP θεωρεία.

Η Αμερικανίδα σούπερ σταρ, η οποία επέλεξε ένα outfit με τζιν παντελόνι και καπέλο, συνοδευόταν από τους Λίο Γούντολ και Μάθιου Γκουντ, επίσης ηθοποιούς.



Έγινε γνωστή για τους ρόλους της Κάσι Χάουαρντ και της Ολίβια Μόσμπαχερ στις δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές «Euphoria» και «White Lotus», οι οποίες της κέρδισαν μεγάλη δημοτικότητα τα τελευταία χρόνια και αριθμεί 26 εκατομμύρια ακολούθους στο Instagram.



Sydney Sweeney Skills Compilation ⚽️



The "Euphoria" star, who grew up playing soccer in Spokane, took to the pitch after watching Sporting Lisbon's 2-0 win Friday. Where would she line up in a Hollywood 5-a-side? 🤔pic.twitter.com/w68qdNnAYX — Men in Blazers (@MenInBlazers) February 28, 2026

Οι φήμες για τη σχέση της με διάσημο ποδοσφαιριστή

Πριν από μερικές εβδομάδες, δημοσιεύματα από την Ιταλία έκαναν λόγο για ερωτική σχέση της Σίντνεϊ Σουίνι με πασίγνωστο Αμερικάνο ποδοσφαιριστή.

Όπως μετέδωσε η έγκριτη Gazzetta Dello Sport, ο ποδοσφαιριστής ήταν ο Κρίστιαν Πούλισικ της Μίλαν. Ο Αμερικανός διατηρούσε μέχρι πρότινος σχέση με την παίκτρια του γκολφ, Αλέξα Μέλτον.

Από την άλλη, η Σουίνι χώρισε πρόσφατα από τον Τζόναθαν Νταβίνο, ενώ ήταν συνδεδεμένη με τον επιχειρηματία Σκούτερ Μπράουν μέχρι τις αρχές του περασμένου Νοεμβρίου.



Ωστόσο, η είδηση για τη σχέση της Αμερικανίδας σταρ με τον δημοφιλή ποδοσφαιριστή δεν επιβεβαιώθηκε.