Σίντνεϊ Σουίνι: Πήρε 13 κιλά για να ενσαρκώσει πειστικά τον ρόλο της πυγμάχου, Κρίστι Μάρτιν

Το πρώτο τρέιλερ της ταινίας «Christy» δόθηκε στη δημοσιότητα, αποκαλύπτοντας τη συγκλονιστική μεταμόρφωση της Σίντνεϊ Σουίνι. Η δύο φορές υποψήφια για Emmy ηθοποιός ενσαρκώνει τη πρωτοπόρο της γυναικείας πυγμαχίας και μέλος του International Boxing Hall of Fame, Κρίστι Μάρτιν, σε ένα φιλμ που αναμένεται να ρίξει φως στη συναρπαστική αλλά και βασανισμένη ζωή της. Η αθλήτρια με το ταλέντο και την εκρηκτική της ενέργεια κατάφερε να φέρει τη γυναικεία πυγμαχία στο προσκήνιο, σπάζοντας ταυτόχρονα τα στερεότυπα του ανδροκρατούμενου χώρου.

Η ταινία, σε σκηνοθεσία του Ντέιβιντ Μίσοου, εστιάζει στην άνοδο της αθλήτριας, αλλά και στις προσωπικές της δυσκολίες, όπως ο ταραχώδης γάμος της με τον προπονητή της, Τζέιμς Μάρτιν, ο οποίος λίγα χρόνια αργότερα αποπειράθηκε να τη δολοφονήσει.

Στο πλευρό της Σουίνι, η οποία για τις ανάγκες του ρόλου πήρε 13 κιλά, βρίσκονται οι Μπεν Φόστερ, Κέιτι Μ. Ο'Μπράιαν, Ίθαν Έμπρι, Μέριτ Γουίβερ, Τσαντ Κόλμαν, Βέιλιν Χολ και Τόνι Καβαλέρο.

Ο Μίσοου συνέγραψε το σενάριο - της ταινίας που αναμένεται να κυκλοφορήσει στους αμερικανικούς κινηματογράφους στις 7 Νοεμβρίου - μαζί με τη Μίρα Φουλκς, βασισμένο σε μια ιστορία της Κάθριν Φουγκέιτ.