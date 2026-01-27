Σίντνεϊ Σουίνι: Σκαρφάλωσε στην πινακίδα του Χόλιγουντ και κρέμασε σουτιέν - Κατηγορίες για βανδαλισμό

Η ιδέα που είχε η Σίντνεϊ Σουίνι να διαφημίσει τη νέα της σειρά εσωρούχων, κρεμώντας ένα σουτιέν στην πολυφωτογραφημένη πινακίδα που γράφει Hollywood, θα την φέρει αντιμέτωπη με ποινικές κυρώσεις σχετικές με παραβίαση χώρου και βανδαλισμό όπως όλα δείχνουν, αφού δεν είχε καμία άδεια όπως έγινε γνωστό προκειμένου να κάνει την συγκεκριμένη βιντεοσκόπηση.

Το βίντεο που μοιράστηκε η 28χρονη Σίντνεϊ στη σελίδα της στο Instagram δείχνει την ηθοποιό και την ομάδα της να φορτώνουν ένα βαν με τσάντες γεμάτες εσώρουχα και να οδηγούν στους λόφους του Χόλιγουντ, ενώ στη συνέχεια η ομάδα σκαρφαλώνει τον φράχτη ύψους 2,5 μέτρων και ανεβαίνει τον λόφο κατευθυνόμενη προς την πινακίδα.

Φωτισμένη από πυρσούς, η ηθοποιός λέει «θα μας πιάσουν με αυτόν τον ρυθμό» καθώς σκαρφαλώνει στα γράμματα ύψους 12,5 μέτρων για να κρεμάσει σουτιέν, προτού χαμογελάσει και ποζάρει μπροστά στην πινακίδα με τα εσώρουχα.

Το βίντεο τελειώνει με το λογότυπο SYRN, του νέου της brand, το οποίο λανσάρεται την Τετάρτη και υποστηρίζεται από τον δισεκατομμυριούχο ιδρυτή της Amazon, Τζεφ Μπέζος.

Το Εμπορικό Επιμελητήριο του Χόλιγουντ κατέχει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της εικόνας της πινακίδας του Χόλιγουντ και έχει δηλώσει ότι θα χρειαστεί «άδεια» από αυτούς για την πρόσβαση στην πινακίδα.

Η πινακίδα, η οποία διαχειρίζεται το μη κερδοσκοπικό ίδρυμα Hollywood Sign Trust, βρίσκεται σε δημόσια έκταση αλλά σε περιορισμένη περιοχή και απαγορεύεται η αναρρίχηση στην κατασκευή, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Hollywood Sign Trust.

Ο χώρος συνήθως περιπολείται από την αστυνομία και την πυροσβεστική του Λος Άντζελες, καθώς και από φύλακες του πάρκου, για να εμποδίσουν την είσοδο τουριστών, ενώ οι κάμερες παρακολούθησης και οι συσκευές λογοκρισίας κίνησης βοηθούν στη διατήρησή του.

Η παραβίαση του χώρου μπορεί να οδηγήσει σε πλημμέλημα, που σημαίνει πρόστιμο έως και 1.000 δολάρια ή έως και έξι μήνες φυλάκιση.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Χόλιγουντ, Στιβ Νίσεν, εξέδωσε την ακόλουθη δήλωση στο ABC News: «Η παραγωγή που αφορά την ταινία «Σίντνεϊ Σουίνι και η πινακίδα του Χόλιγουντ» δεν είχε λάβει άδεια από το Εμπορικό Επιμελητήριο του Χόλιγουντ, ούτε είχαμε προηγούμενη γνώση γι' αυτό».