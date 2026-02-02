Σιωπή για την κοινοβουλευτική «ανωμαλία» με τις έδρες των Σπαρτιατών

Επί της Συνταγματικής Αναθεώρησης και των όσων ετοιμάζεται να αγγίξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ήταν η κουβέντα που είχα χθες το απόγευμα (πριν από τον αγώνα μας «στα Φιλαδέλφεια») με έμπειρο νεοδημοκράτη επί των κοινοβουλευτικών και συνταγματικών διαδικασιών.

Και αφού τα έφερε έτσι η συζήτηση φτάσαμε στα του κοινοβουλίου και της εικόνας που μπορεί να προκύψει μετά από τις προσεχείς εκλογές. Και ο συνομιλητής μου με οδήγησε σε ένα μονοπάτι με το οποίο ομολογώ δεν είχα ασχοληθεί ιδιαίτερα από τη στιγμή που έφυγε από τα φώτα της δημοσιότητας.

Αφού τόσο μας ενδιαφέρουν η λειτουργία του πολιτεύματος και του κράτους δικαίου ίσως θα πρέπει να σπάσει αυτή η σιωπή που υπάρχει για την κοινοβουλευτική «ανωμαλία» με τις έδρες των βουλευτών των Σπαρτιατών.

Η βουλευτική περίοδος ολοκληρώνεται αλλά ουδείς τολμά να αγγίξει το συγκεκριμένο ζήτημα που αμφισβητεί τον πυρήνα της λειτουργίας του κοινοβουλίου. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή ένα τμήμα του εκλογικού σώματος, επί της ουσίας, να είναι χωρίς αντιπροσώπευση.

Δε τα λέω εγώ. Συζητούνται εκεί έξω από ανθρώπους που βλέπουν λίγο παραπέρα από το δέντρο. Κεντροαριστερούς δε τους λες και ας αφορά αυτή η «ανωμαλία» υποψηφίους του ΠΑΣΟΚ (Γλαβίνας, Διαμαντίδης).