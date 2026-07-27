Σιωπηρή εκεχειρία στη Μέση Ανατολή: Ρίχνει νερό στο κρασί του ο Τραμπ - Πέφτει η τιμή του πετρελαίου

Περιθώριο για την επανέναρξη των συνομιλιών με το Ιράν επιχειρεί να δημιουργήσει ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τον πρεσβευτή των Ηνωμένων Πολιτειών στον ΟΗΕ, Μάικ Γουόλτς, μετά την προσωρινή αναστολή των αμερικανικών βομβαρδισμών και των ιρανικών αντιποίνων.

Η αποκλιμάκωση των τελευταίων ημερών προκάλεσε ανακούφιση στις διεθνείς αγορές, οδηγώντας σε αισθητή υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου. Ωστόσο, η Ουάσιγκτον ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο νέων στρατιωτικών επιχειρήσεων.

«Αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή ο πρόεδρος Τραμπ είναι ότι αφήνει χώρο για διαπραγματεύσεις. Οι συνομιλίες συνεχίζονται», δήλωσε ο Μάικ Γουόλτς στο Fox News. Πρόσθεσε, πάντως, ότι ο Αμερικανός πρόεδρος «διατηρεί όλες τις επιλογές στο τραπέζι».

Όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο, οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί στο Ιράν έχουν σταματήσει από το βράδυ της Παρασκευής, έπειτα από δύο εβδομάδες σφοδρών επιθέσεων που ακολούθησαν την κατάρρευση της κατάπαυσης του πυρός του Απριλίου.

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη δεν ανακοίνωσε νέες επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων στις μοναρχίες του Κόλπου, ενώ στις συγκεκριμένες χώρες δεν ήχησαν νυχτερινοί συναγερμοί.

«Καθώς η στρατηγική μας βασίζεται στην ανταπόδοση, διακόψαμε και εμείς τις επιχειρήσεις μας», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού, Μοχαμάντ Ακραμινιά.

Υποχώρηση στις τιμές του πετρελαίου

Η προσωρινή παύση των επιθέσεων αποτυπώθηκε άμεσα στις αγορές ενέργειας. Η τιμή του Brent υποχώρησε σχεδόν κατά 5%, κινούμενη κοντά στα 92 δολάρια το βαρέλι, ενώ για σύντομο χρονικό διάστημα έπεσε κάτω από τα 90 δολάρια.

Πτωτικά κινήθηκε και το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate, με την τιμή του να διαμορφώνεται περίπου στα 84 δολάρια το βαρέλι.

Η εξέλιξη αυτή αντανακλά τις προσδοκίες ότι μπορεί να υπάρξει νέα διπλωματική προσπάθεια, χωρίς όμως να έχει εξαλειφθεί ο κίνδυνος αναζωπύρωσης των εχθροπραξιών.

Ανησυχία για τα αμερικανικά αποθέματα πυρομαχικών

Την ίδια ώα, καθώς ο πόλεμος πλησιάζει τους πέντε μήνες, αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρονται σε πιέσεις που δέχονται τα αποθέματα κρίσιμων πυρομαχικών των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, η κυβέρνηση Τραμπ ανησυχεί για τη μείωση των πυραύλων που χρησιμοποιούν τα συστήματα αεράμυνας Patriot, καθώς και άλλων πυρομαχικών αντιπυραυλικής άμυνας που έχουν αναπτυχθεί για την προστασία συμμάχων των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή.

Ο Μάικ Γουόλτς απέρριψε τις ανησυχίες, υποστηρίζοντας ότι ο αμερικανικός στρατός διαθέτει «όλα όσα χρειάζεται» για να συνεχίσει αποτελεσματικά την εκστρατεία. Όπως πρόσθεσε, στην περιοχή αναπτύσσονται επιπλέον στρατιωτικοί πόροι.

Προειδοποίηση της Τεχεράνης πριν από την επίσκεψη Νετανιάχου

Η ιρανική πλευρά εκτιμά ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε μια «δύσκολη και ασταθή κατάσταση» και ενδέχεται να αναζητούν νέα στρατηγική.

Δύο ημέρες πριν από την προγραμματισμένη επίσκεψη του Μπέντζαμιν Νετανιάχου στην Ουάσιγκτον, ο εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού προειδοποίησε ότι, εάν οι ΗΠΑ συνεχίσουν τις αεροπορικές επιθέσεις, η σύγκρουση θα μπορούσε να επεκταθεί γεωγραφικά.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε από την πλευρά του ότι υποστηρίζει πλήρως τις προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ να εμποδίσει το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο. Η Τεχεράνη αρνείται εδώ και χρόνια ότι επιδιώκει την κατασκευή πυρηνικών όπλων.

«Αν μπορούσαμε να το πετύχουμε χωρίς μάχες υψηλής έντασης, θα ήταν καλό», ανέφερε ο Νετανιάχου.

Στην Τεχεράνη, η οποία δεν αποτέλεσε βασικό στόχο των βομβαρδισμών μετά την επανέναρξη των εχθροπραξιών στις αρχές Ιουλίου, η καθημερινότητα έδειχνε να επιστρέφει σταδιακά σε πιο φυσιολογικούς ρυθμούς.

Στο επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ

Ο πόλεμος ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου με αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα κατά του Ιράν και έχει προκαλέσει τον θάνατο χιλιάδων ανθρώπων, κυρίως στην Ισλαμική Δημοκρατία και στον Λίβανο.

Παράλληλα, έχει επιβαρύνει την παγκόσμια οικονομία, κυρίως λόγω των προβλημάτων στη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ. Από τη συγκεκριμένη θαλάσσια δίοδο περνά, υπό κανονικές συνθήκες, περίπου το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων που καταναλώνονται παγκοσμίως.

Η Τεχεράνη έχει ανακοινώσει ότι τα Στενά παραμένουν κλειστά και επιδιώκει να επιβάλει τέλη διέλευσης, παρά την αντίθεση της Ουάσιγκτον. Το Ιράν γνωστοποίησε επίσης ότι πραγματοποίησε νέες συνομιλίες με το Ομάν για τη μελλοντική διαχείριση της στρατηγικής θαλάσσιας οδού.

Η προσωρινή συμφωνία που υπέγραψαν ΗΠΑ και Ιράν στις 17 Ιουνίου στο Ισλαμαμπάντ προέβλεπε έναν κύκλο ειρηνευτικών συνομιλιών διάρκειας 60 ημερών. Κατέρρευσε, ωστόσο, πριν συμπληρωθεί ένας μήνας από την έναρξη εφαρμογής της.

Σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση, έξι πλοία που επιχείρησαν να διασχίσουν τα Στενά χωρίς άδεια της Τεχεράνης σταματήθηκαν μέσα σε ένα 24ωρο. Σε απάντηση, οι Ηνωμένες Πολιτείες επανέφεραν τον αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών στον Κόλπο.

Ιρανικό στρατιωτικό πρακτορείο μετέδωσε ακόμη ότι δεξαμενόπλοιο επλήγη από νάρκη, αφού απέκλινε από τη διαδρομή που επιτρέπει η Τεχεράνη. Η πληροφορία δεν είχε επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές.

Νέο μέτωπο ανάμεσα σε Σαουδική Αραβία και Χούθι

Παρά τη σχετική ηρεμία στον Περσικό Κόλπο, η ένταση αυξήθηκε στο μέτωπο ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία και τους Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν.

Αφορμή αποτέλεσε η αποστολή ιρανικού αεροσκάφους στη Σανάα με αντιπροσωπεία των Χούθι, χωρίς προηγούμενη έγκριση από το Ριάντ. Ακολούθησαν επιθέσεις στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας της Υεμένης, οι οποίες αποδόθηκαν στη Σαουδική Αραβία.

Σε αντίποινα, οι Χούθι ανακοίνωσαν ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας, στοχοποίησαν δεξαμενόπλοια και εξαπέλυσαν επιθέσεις σε σαουδαραβικό έδαφος για πρώτη φορά από το 2022.

Το Σάββατο έβαλαν στο στόχαστρο και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του βασιλείου, δημιουργώντας νέες ανησυχίες για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και τη διεύρυνση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.