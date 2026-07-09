Σισμανόγλειο: Προσήχθη ύποπτος για τη φωτιά - «Θα μπορούσε να γίνει εθνική τραγωδία» λέει ο Άδωνις

Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση της φωτιάς που ξέσπασε τα ξημερώματα της Πέμπτης (9/7) στο Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «Σισμανόγλειο», καθώς οι Αρχές έχουν προχωρήσει στην προσαγωγή ενός 74χρονου, ο οποίος εξετάζεται για πιθανή εμπλοκή στην πρόκληση της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 74χρονος εντοπίστηκε το πρωί από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ της Άμεση Δράση Αττικής στο σπίτι του στη Νέα Φιλαδέλφεια, έπειτα από έρευνες σε τρία διαφορετικά σημεία. Στη συνέχεια παραδόθηκε στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, η οποία έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτιών της φωτιάς.

Ο 74χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, νοσηλευόταν για παθολογικά προβλήματα στον θάλαμο του πρώτου ορόφου, όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.

Από την αυτοψία στον χώρο προέκυψε ότι η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε από το μεσαίο κρεβάτι του θαλάμου, στο οποίο βρισκόταν ο συγκεκριμένος ασθενής.

Οι Αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για πιθανή πρόκλησή της από τσιγάρο.

Ωστόσο, τα ακριβή αίτια αναμένεται να προκύψουν από την προανάκριση. Στον θάλαμο βρίσκονταν ακόμη δύο ασθενείς. Ο ένας κατάφερε να απομακρυνθεί μόνος του, ενώ ο δεύτερος, ο οποίος αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, απομακρύνθηκε από νοσηλεύτρια με το κρεβάτι του.

Από το περιστατικό δεν σημειώθηκε τραυματισμός.

Ο 74χρονος παραμένει στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, όπου αναμένεται να δώσει κατάθεση στους αρμόδιους αξιωματικούς στο πλαίσιο της έρευνας.

Γιάννης Κέμμος

«Θα μπορούσε να είχε καεί το μισό νοσοκομείο»

Για πρωτοφανές περιστατικό έκανε λόγο ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος τόνισε ότι η φωτιά θα μπορούσε να έχει εξελιχθεί σε εθνική τραγωδία.

Όπως ανέφερε, η πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν από τις 05:00 σε στρώμα κρεβατιού μέσα σε θάλαμο, ενώ ο ασθενής που νοσηλευόταν στο συγκεκριμένο κρεβάτι είχε ήδη αποχωρήσει από το νοσοκομείο και εντοπίστηκε αργότερα στο σπίτι του από την αστυνομία.

«Δεν υπήρχε οξυγόνο στον χώρο. Κάποιος έβαλε φωτιά στο στρώμα», ανέφερε ο υπουργός, ο οποίος μίλησε για εγκληματική ενέργεια σημειώνοντας ότι η έρευνα θα δείξει τι ακριβώς συνέβη.

Η επιχείρηση εκκένωσης και η μάχη με τον καπνό

Ο κ. Γεωργιάδης εξήρε την άμεση αντίδραση της διοίκησης και του προσωπικού του νοσοκομείου, υπογραμμίζοντας ότι οι ασθενείς απομακρύνθηκαν με τάξη και χωρίς να κινδυνεύσει κανείς.

Όπως περιέγραψε, η νοσηλεύτρια υπηρεσίας αντιλήφθηκε αμέσως τη φωτιά, ενώ το προσωπικό προχώρησε στην απομάκρυνση των ασθενών και άνοιξε τα παράθυρα, ακόμη και σπάζοντας τζάμια, ώστε να απομακρυνθεί ο καπνός.

«Έχει καταστραφεί μια κλινική από μια ξαφνική ατυχία εγκληματικής ενέργειας που μένει να αποδειχθεί από την έρευνα. Ευτυχώς λειτούργησαν αμέσως τα συστήματα πυρόσβεσης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Δεν συνδέεται με τη φωτιά ο θάνατος της 90χρονης

Αναφερόμενος στον θάνατο της 90χρονης ασθενούς, ο υπουργός Υγείας ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει σύνδεση με το περιστατικό.

Όπως είπε, η γυναίκα υπέστη ανακοπή αρκετή ώρα μετά και δεν είχε εισπνεύσει καπνό, ενώ ήταν από τις πρώτες ασθενείς που μεταφέρθηκαν με ασφάλεια κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

«Τα υπόλοιπα θα τα πει η ανάκριση και η αστυνομία», σημείωσε ο υπουργός, αφήνοντας την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης στις αρμόδιες αρχές.

Μεγάλες ζημιές στην κλινική

Η φωτιά προκάλεσε σημαντικές καταστροφές σε τμήμα της κλινικής, ενώ οι εικόνες από το εσωτερικό του χώρου αποτυπώνουν το μέγεθος της ζημιάς.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα στοιχεία για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η πυρκαγιά και τον ρόλο του ατόμου που έχει προσαχθεί.

Συγκλονιστικές ήταν οι μαρτυρίες ασθενών που έζησαν το περιστατικό: