Σίσσυ Χρηστίδου: «Έχω λίγο στο DNA το πιο κατινέ, αλλά δεν έχω εμβαθύνει στην κατινιά μου»

Η Σίσσυ Χρηστίδου ήταν καλεσμένη στη διαδικτυακή εκπομπή «Θέλει λάδι» του Κωνσταντίνου Βασάλου και μίλησε για τις τοξικές σχέσεις που υπάρχουν στη ζωή, θύμα μίας είχε πέσει και η ίδια. «Πιστεύω ότι αργούμε να καταλάβουμε τι είναι τοξικό. Μπορεί να μένουμε σε μία ιστορία που είναι πολύ τοξική και να μην το ξέρουμε. Δεν είναι όλα τοξικά, έχει γίνει λίγο καραμέλα αλλά νομίζω ότι αν είσαι τοξικός άνθρωπος είσαι και τοξικός στις σχέσεις σου.

Σίγουρα έχω υπάρξει και εγώ τοξική σε σχέση μου, αλλά όχι στα επίπεδα των δυνατοτήτων μου. Με προλάβαιναν συνήθως και δεν μπορούσα να κάνω αυτά που μου έκαναν. Πιστεύω ότι έχω λίγο στο DNA το πιο κατινέ, αλλά δεν έχω εμβαθύνει στην κατινιά μου. Μου βγαίνει μία περίσσια αξιοπρέπεια, μου βγαίνει λίγο αυτό το εγώ δεν τα κάνω αυτά».

«Δεν συμβαδίζω με τη ζήλια και την κτητικότητα»

Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε και στο γεγονός πως υπάρχουν άτομα που στην αρχή της σχέσης σε… βομβαρδίζουν με την αγάπη τους, κάτι που παλαιότερα την κολάκευε, όμως πλέον δεν το θεωρεί και τόσο υγιές! «Άργησα πάρα πολύ να καταλάβω ότι το love bombing δεν είναι υγιές. Με κολάκευε πάρα πολύ, αλλά τελικά έχω καταλήξει ότι είναι ναρκισσιστική μέθοδος και δεν την εμπιστεύομαι καθόλου. Αν δηλαδή γνωρίσω κάποιον και είναι τρελαμένος με τη μία, δεν το πιστεύω. Στατιστικά, εκεί που υπάρχει έντονο love bombing η σχέση γίνεται τοξική, καταπιεστική, έχει πολύ ζήλια, κτητικότητα, που εγώ δεν μπορώ να συμβαδίσω καθόλου με αυτά».