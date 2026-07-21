Σίσσυ Χρηστίδου: Οι νέες φωτογραφίες από τις διακοπές της στο νησί του αγαπημένου της

Η Σίσσυ Χρηστίδου ζει φέτος το πιο ευτυχισμένο καλοκαίρι της ζωής της. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που φτάνουν από το περιβάλλον της, η παρουσιάστρια είναι φουλ ερωτευμένη με τον επιχειρηματία Στέφανο Νεδέλκο που δραστηριοποιείται στον χώρο της εστίασης στην Κέρκυρα. Τι καλύτερο λοιπόν από το νέο hot couple της showbiz παρά να βρεθούν στο νησί των Φαιάκων με τις παρέες τους, που θα μπορούσαν -και καλά- να περάσουν απαρατήρητοι!

φωτογραφία Instagram

φωτογραφία Instagram

φωτογραφία Instagram

Φωτογραφικά… μακριά κι αγαπημένοι

Μετά την Πάτμο, όπου το ζευγάρι πέρασε χρόνο μαζί, στο καπάκι ήρθε και η Κέρκυρα και έδεσε περισσότερο το γλυκό. Προς το παρόν κανείς τους δεν έχει ανεβάσει καμία κοινή φωτογραφία στα social media, όμως, αν όλα πάνε έτσι καλά όπως πάνε μέχρι τώρα, κι αυτό είναι θέμα χρόνου να συμβεί.

Για την ώρα απολαμβάνουμε τη Σίσσυ με τη Χριστίνα Κοντοβά στις βόλτες της στο κέντρο της Κέρκυρας, αλλά και στην πισίνα του ξενοδοχείου όπου διαμένει.