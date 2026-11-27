Με αφορμή τις δηλώσεις του Γιάννη Αϊβάζη σχετικά με το ενδεχόμενο επιστροφής του Πέτρου Φιλιππίδη στο θέατρο, η Σίσσυ Χρηστίδου θέλησε να τοποθετηθεί επί του θέματος, μέσα από την εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», το πρωί της Παρασκευής 27/11.

Η παρουσιάστρια έκανε μια ιδιαίτερη αναφορά στον ηθοποιό, εκφράζοντας τη δική της άποψη για τη συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από την πιθανή επιστροφή του στη θεατρική σκηνή. «Να τον ενημερώσουμε ότι είναι καταδικασμένος γιατί, από ό,τι βλέπω, υπάρχουν άνθρωποι που ακόμα δεν το ξέρουν.

Με όλη την αγάπη που έχω στον Γιάννη (σ.σ. Αϊβάζη), γιατί τον αγαπάω πάρα πολύ και έχουμε περάσει πολλά μαζί, να τον ενημερώσουμε γι’ αυτό. Απλά είναι και αυτή η καραμέλα… γιατί δεν το λέει μόνο ο Γιάννης αλλά πάρα πολύς κόσμος, «και τώρα τι να κάνει; Πρέπει να δουλέψει», «αν ήταν φούρναρης, τι θα γινόταν;» και τα λοιπά», ανέφερε αρχικά η Σίσσυ Χρηστίδου

Η παρουσιάστρια στη συνέχεια είπε χαρακτηριστικά: «Να πούμε ότι εξαρτάται και το τι συνάρτηση έχει το επάγγελμα που κάνεις με τη συμπεριφορά. Δηλαδή ο ηθοποιός ποιεί ήθος, ας πούμε, οπότε έχει να κάνει με αυτό. Ο κόσμος θα αποφασίσει αν θα επιστρέψει ο Πέτρος Φιλιππίδης στο θέατρο, ξεκάθαρα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι υπήρχαν και τέτοιες επιστροφές και πήγαν μια χαρά».