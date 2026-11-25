Η Σίσσυ Χρηστίδου και οι συνεργάτες της σχολίασαν τη διαρροή του βίντεο που καταγράφει τον έντονο καβγά ανάμεσα στον Νίκο Στραβελάκη και την Κατερίνα Παπακωστοπούλου. Η παρουσιάστρια του Mega πήρε θέση μέσα από την εκπομπή της «Χαμογέλα και πάλι» για τη δημοσιοποίηση του επίμαχου υλικού, το οποίο τραβήχτηκε κατά τη διάρκεια διαφημιστικού διαλείμματος της εκπομπής των δύο δημοσιογράφων στο OPEN, εκφράζοντας την αντίθεσή της στη διαρροή του.

«Αυτό το βίντεο δεν θα το παίζαμε ποτέ. Είναι παράνομο και το καταδικάζουμε. Τον έχουν δει όλοι γιατί έχει γίνει διαρροή στα σόσιαλ και είναι αυτό που λέμε ότι με τα σόσιαλ δυστυχώς δεν υπάρχει έλεγχος, όλα είναι ανεξέλεγκτα και μια παράνομη πράξη μπορεί να νομιμοποιηθεί στο διαδίκτυο και να μην τρέχει τίποτα. Χθες σχολιάζαμε γιατί αγκαλιάστηκαν και ακούστηκαν και πολύ επικριτικά σχόλια και από εσένα Παύλο, αλλά κάτι στον αέρα δεν είχαμε δει μέχρι τώρα», είπε χαρακτηριστικά.

«Αυτό το ότι θα έπρεπε στον αέρα να απευθυνθούν στο κοινό και όλο αυτό είναι υποκριτικό και θα έπρεπε να μιλήσουν στον κόσμο… Να μιλήσουν στον κόσμο γιατί; Επειδή υπήρχε ένα ρεπορτάζ που έλεγε ότι την Παρασκευή τσακώθηκαν;…Διαφωνώ πάρα πολύ σε αυτό, ήταν επαγγελματίες και στάθηκαν σε αυτό. Από τη στιγμή που αυτό το βίντεο διέρρευσε και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό και γίνεται φυσικά ΕΔΕ στο OPEN, και νομίζω ότι αυτό μας αφορά όλους μας και θα πρέπει και οι συνάδελφοι που γνωρίζουν πώς έγινε αυτή η διαρροή να βγουν μπροστά. Είναι πάρα πολύ σοβαρό και παράνομο και ότι διακινήθηκε αυτό το βίντεο είναι πολύ σοβαρό».