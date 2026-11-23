Στην Κέρκυρα βρέθηκε για ακόμη ένα Σαββατοκύριακο η Σίσσυ Χρηστίδου ώστε να περάσει μερικές μέρες με τον σύντροφό της, Στέφανο Νεδέλκο, ο οποίος ζει και δραστηριοποιείται επαγγελματικά στο νησί. Το ζευγάρι ήπιε τα καφεδάκια του, έκανε τις βόλτες του με τη μηχανή και απόλαυσε τον ηλιόλουστο φθινοπωρινό καιρό.

Η Σίσσυ Χρηστίδου απολαμβάνει το καφεδάκι της στην Κέρκυρα, παρέα με τον αγαπημένο της Στέφανο Νεδέλκο. pic.twitter.com/BjVWR8mrh1 — Flash.gr (@flashgrofficial) November 23, 2026

Η Σίσσυ μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram κάποιες στιγμές από το γλέντι που επικρατούσε στο μαγαζί που έχει ο σύντροφός της. Στα βίντεο βλέπουμε τον Νεδέλκο να κάνει πλάκες και να τραγουδά με τους συνεργάτες του.

Σίσσυ Χρηστίδου: Ξέφρενο weekend στην Κέρκυρα στο πλευρό του Στέφανου Νεδέλκου pic.twitter.com/z79fQFY4pw — Flash.gr (@flashgrofficial) November 23, 2026

Το ζευγάρι γνωρίστηκε το Πάσχα του 2026 στην Κέρκυρα και αμέσως κόλλησαν ο ένας με τον άλλον και ξεκίνησαν τα ταξίδια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ώστε να γνωριστούν καλύτερα μακριά από τις υποχρεώσεις της καθημερινότητας…