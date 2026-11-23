Σίσσυ Χρηστίδου: Ξέφρενο weekend στην Κέρκυρα στο πλευρό του Στέφανου Νεδέλκου
Δεύτερο σπίτι της έχει κάνει η παρουσιάστρια το νησί των Φαιάκων, αφού ο έρωτας δεν κρύβεται και σε καλεί να κάνεις υπερβάσεις και… ταξίδια!
Στην Κέρκυρα βρέθηκε για ακόμη ένα Σαββατοκύριακο η Σίσσυ Χρηστίδου ώστε να περάσει μερικές μέρες με τον σύντροφό της, Στέφανο Νεδέλκο, ο οποίος ζει και δραστηριοποιείται επαγγελματικά στο νησί. Το ζευγάρι ήπιε τα καφεδάκια του, έκανε τις βόλτες του με τη μηχανή και απόλαυσε τον ηλιόλουστο φθινοπωρινό καιρό.
Η Σίσσυ μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram κάποιες στιγμές από το γλέντι που επικρατούσε στο μαγαζί που έχει ο σύντροφός της. Στα βίντεο βλέπουμε τον Νεδέλκο να κάνει πλάκες και να τραγουδά με τους συνεργάτες του.
Το ζευγάρι γνωρίστηκε το Πάσχα του 2026 στην Κέρκυρα και αμέσως κόλλησαν ο ένας με τον άλλον και ξεκίνησαν τα ταξίδια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ώστε να γνωριστούν καλύτερα μακριά από τις υποχρεώσεις της καθημερινότητας…