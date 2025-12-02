Σίσσυ Χρηστίδου: «Έκανα τα πάντα για να υπάρχει καλό κλίμα με τον σύζυγό μου, αλλά είναι θυμωμένος»

Η Σίσσυ Χρηστίδου μίλησε για την σχέση με τον πρώην σύζυγό της Θοδωρή Μαραντίνη στην διαδικτυακή εκπομπή «Anestea» και εξήγησε ότι έκανε τα πάντα για να υπάρχει καλό κλίμα μεταξύ τους, κάτι που τελικά δεν συνέβη.

«Έκανα τα πάντα για να υπάρχει καλό κλίμα με τον πρώην σύζυγό μου. Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη στο επίπεδο της αφέλειας… Κι εγώ όταν είδα τη συνέντευξή του απέκτησα μια ελπίδα. Μου φαίνεται τρομερά πληγωτικό όλο αυτό που συμβαίνει. Είναι ένας άνθρωπος που είναι εξαιρετικά θυμωμένος μαζί μου. Εγώ δε μίλησα ποτέ όπως θα ήθελα και δεν είπα ποτέ όλα αυτά που θα ήθελα γιατί υπήρχαν δημοσιογράφοι μέσα στην αίθουσα και είναι πιο σημαντικό για μένα να προστατέψω την εικόνα του πατέρα τους από το να κερδίσω ένα δικαστήριο. Οπότε, όταν οι δίκες ήταν ανοιχτές – ήταν μόνο δυο ανοιχτές, ενώ έγιναν 20 – σε αυτές που δεν ήταν ανοιχτές γινόντουσαν αυτά που έπρεπε. Όταν έχει δημοσιογράφους, είναι πολύ περιορισμένη η στάση μου» εξομολογήθηκε.

Μίλησε όμως και για όλα όσα ακούστηκαν τον τελευταίο καιρό περί αλλαγής της εικόνας της. «Πέρασα μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο πέρυσι. Είμαι ακόμα σε σοκ. Δεν περίμενα ότι θα υπάρχουν τέτοιες αρνητικές αντιδράσεις σε σχέση με την εικόνα μου. Άκουσα ότι έκανα επέμβαση στομάχου. Τρώω συναισθηματικά. Η αυτοπεποίθησή μου είναι σε νορμάλ επίπεδα, είτε έχω περισσότερα κιλά είτε όχι. Δεν είναι ούτε πολύ μεγάλη, ούτε πολύ χαμηλή. και δεν καθορίζεται τόσο από το βάρος μου γιατί δεν έχω απόλυτη επίγνωση της εικόνας μου. Ούτε όταν έχω πολλά κιλά το βλέπω στον καθρέφτη μου ακριβώς, ούτε όταν έχω λίγα» είπε χαρακτηριστικά.