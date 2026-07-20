Σίσσυ Χριστίδου: Ερωτευμένη ξανά! Ποιος είναι ο μελαχρινός κούκλος που της έκλεψε την καρδιά

Νέο κεφάλαιο στην προσωπική της ζωή έχει ανοίξει η Σίσσυ Χριστίδου. Η γνωστή παρουσιάστρια που έχει αποφασίσει τα τελευταία χρόνια να μην μιλάει για τα προσωπικά της, φαίνεται πως είναι ξανά ερωτευμένη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η παρουσιάστρια του Mega βρίσκεται σε σχέση τους τελευταίους μήνες με τον επιχειρηματία Στέφανο Νεδέλκο. Έναν γοητευτικό μελαχρινό άντρα, 35 χρονών ο οποίος διατηρεί αλυσίδα εστιατορίων στην Κέρκυρα. Εκεί όπου απολαμβάνει και η Σίσσυ Χριστίδου τις καλοκαιρινές της διακοπές με καλή παρέα.

Η παρουσιάστρια ανέβασε μια φωτογραφία από το μαγαζί του αγαπημένου της το βράδυ της Κυριακής 19 Ιουλίου, κάνοντας τον ταγκ, ενώ φαίνεται να δειπνίζει παρεά με την Χριστίνα Κοντοβά και άλλες δύο φίλες τους.

Η Σίσσυ Χριστίδου και ο Στέφανος Νεδέλκος φαίνεται πως είναι μαζί τον τελευταίο καιρό, με τους δυο τους να απολμβάνουν ξέγνοιαστες στιγμές τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδας, αφού το προηγούμενο διάστημα ταξίδεψαν σε Πάτμο και Ιταλία παρέα.

Δείτε τις φωτογραφίες: