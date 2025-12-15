Σκάφος ελληνικών συμφερόντων με κοκαΐνη εντοπίστηκε στον Ατλαντικό - Συνελήφθη ο «Έλληνας Εσκομπάρ»

«Σάλτο» σε εμπορικό πλοίο ελληνικών συμφερόντων έκαναν οι διωκτικές Αρχές ανοιχτά της Γαλλίας, καθώς υπήρχε η πληροφορία ότι στα αμπάρια του μεταφέρει τεράστιο φορτίο κοκαΐνης.

Ήδη για το συγκεκριμένο κύκλωμα ναρκωτικών έχουν γίνει πέντε συλλήψεις, μεταξύ των οποίων και ένας γνωστός βαρώνος της κοκαΐνης, επονομαζόμενος και ως ο «Έλληνας Εσκομπάρ», στον οποίο ανήκει και το σκάφος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του flash.gr, σκάφος ελληνικών συμφερόντων ξεκίνησε από τη Νέα Μηχανιώνα και μετέβη στη Λατινική Αμερική, όπου και φόρτωσε μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης, την οποία και θα έφερνε στα λιμάνια της Ευρώπης.

Όπως αναφέρουν πηγές της ΕΛΑΣ, για τη συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση έχει πραγματοποιηθεί επιχείρηση της ελληνικής Δίωξης Ναρκωτικών σε Κατερίνη, Θήβα και Αθήνα ενώ έχουν γίνει και πέντε συλλήψεις. Παράλληλα, άλλα πέντε άτομα επιβαίνουν στο εν λόγω πλοίο, τα οποία αναμένεται επίσης να συλληφθούν.

Το σκάφος εντοπίστηκε ενώ έπλεε στον Ατλαντικό Ωκεανό και εδώ και δύο ημέρες ρυμουλκείται από το Πολεμικό Ναυτικό της Γαλλίας που συνδράμει τις ελληνικές Αρχές.

Όταν το πλοίο «πιάσει λιμάνι» θα γίνει και η καταμέτρηση των ναρκωτικών που βρίσκονται στο σκάφος ενώ στη συνέχεια θα μεταφερθούν οι συλληφθέντες στην Ελλάδα.