ΣΚΑΪ - Ατζούν: Ποια είναι η σχέση τους μετά τον τραυματισμό του Σταύρου και το τέλος του «Survivor»

Είχε ακουστεί εδώ και καιρό πως η σχέση του Τούρκου παραγωγού Ατζούν Ιλιτζαλί με τον ΣΚΑΪ δεν περνούσε και την καλύτερή της φάση και συννεφάκια είχαν αρχίσει να μαζεύονται πάνω από τον -άλλοτε- γαλανό ουρανό του Νέου Φαλήρου. Το πρόσφατο τραγικό συμβάν με τον ακρωτηριασμό του Σταύρου Φλώρου που οδήγησε και στην οριστική διακοπή του φετινού «Survivor» έφερε και πάλι στο προσκήνιο αυτή τη συνεργασία.

Νέο τοπίο στο prime time

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες η σχέση του ΣΚΑΪ με την Acun Medya κάθε άλλο παρά κακή είναι. Οι δύο πλευρές συνεργάζονται εδώ και χρόνια και σκοπεύουν να συνεχίσουν να το κάνουν και στο άμεσο μέλλον. Βέβαια τη σεζόν 2026-2027 το κανάλι επιχειρεί να κάνει στροφή στο prime time του με νέες ελληνικές σειρές (οι «Μπλε ώρες» είναι το πρώτο project του Ανδρέα Γεωργίου), ποιοτικά σόου, αλλά και τις εκπομπές του Σάκη Τανιμανίδη.

Μεγάλο χαρτί στη ζώνη υψηλής τηλεθέασης αποτελεί σαφώς και το «The Voice of Greece» που ήταν η μεγάλη επιτυχία της περσινής σεζόν για τον σταθμό σε μια χρονιά που η συνολική του τηλεθέαση δεν ήταν καλή. Ο τωρινός προγραμματισμός λέει πως το «Voice» θα βγει κανονικά το φθινόπωρο στον αέρα γιατί είναι ένα project που τα «φέρνει» στο κανάλι. Από πέρσι τα δικαιώματα του συγκεκριμένου τάλεντ σόου ανήκουν στον ΣΚΑΪ, την παραγωγή όμως έκανε η Acun Medya. Όπως όλα δείχνουν το ίδιο θα συμβεί και το φθινόπωρο, όχι δηλαδή πως αν το κανάλι επιθυμεί δεν μπορεί να δώσει την παραγωγή και σε κάποια άλλη εταιρία.

Παράλληλα, τα στελέχη του καναλιού και η τουρκική εταιρία παραγωγής έχουν συχνές επαφές και συζητήσεις για να δουν τι άλλο μπορούν να εντάξουν στο νέο πρόγραμμα. Ας μην ξεχνάμε πως η Acun Medya έχει στο portfolio της τα δικαιώματα εκατοντάδων προγραμμάτων.

Πάντως για την ώρα φαίνεται πως απομακρύνεται το σενάριο να δούμε και πάλι καθημερινά ριάλιτι τύπου «My style rocks», «Love Island» και «Power of love», αφού ο ΣΚΑΪ επιθυμεί του χρόνου να προσεγγίσει την ψυχαγωγία του αλλιώς…