ΣΚΑΪ: Αυτή είναι η τηλεθέαση που έκανε η Λένα Φλυτζάνη στο πρώτο της κεντρικό δελτίο

Η επόμενη τηλεοπτική σεζόν θα συμπέσει με τις εθνικές εκλογές και όλα τα κανάλια οργανώνουν από τώρα τον ενημερωτικό τους τομέα ώστε να μπορεί να σταθεί έπαξια απέναντι στο μεγάλο αυτό γεγονός για τη χώρα. Το ίδιο κάνει και ο ΣΚΑΪ, που παρά τις αρχικές του σκέψεις να μεταφέρει τη Λένα Φλυτζάνη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων το φθινόπωρο, τελικά το έκανε τώρα και συγκεκριμένα τη Δευτέρα 1 Ιουνίου και από ότι φαίνεται οι τηλεθεατές ήταν εκεί για να την υποδεχτούν.

Την ημέρα της γιορτής του Αγίου Πνεύματος, μια δύσκολη μέρα καθώς ο κόσμος λείπει, ή δεδομένου του καλού καιρού βρίσκεται εκτός σπιτιού. Παρόλα αυτά η Λένα Φλυτζάνη στην πρεμιέρα της έκανε 10,5% στο γενικό σύνολο και 9,6% στους 18-54 χρόνων, ποσοστά αρκετά ικανοποιητικά. Θυμίζουμε πως το κεντρικό δελτίο ειδήσεων την Παρασκευή 29 Μαΐου που παρουσίασε η Χριστίνα Βίδου έκανε 7,9% στο σύνολο και 6,1% στο δυναμικό κοινό.

Στρατηγική κίνηση

Στόχος των στελεχών του σταθμού γι’ αυτή την πρόωρη μετακίνηση της δημοσιογράφου είναι το βραδινό κοινό, που ενδεχομένως δεν γνωρίζει τη Φλυτζάνη που μέχρι πρότινος παρουσίαζε το μεσημβρινό δελτίο με επιτυχία. Θέλουν λοιπόν και το συγκεκριμένο κοινό να γνωρίζει και να συνηθίσει τη νέα του anchorwoman στη μετά Κοσιώνη εποχή. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα είναι ένα ξένο πρόσωπο στους τηλεθεατές όποτε γίνουν οι εκλογές, το φθινόπωρο του ’26 ή την άνοιξη του ’27