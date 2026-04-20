ΣΚΑΪ: «Έκλεψαν» και με τη βούλα τον Ανδρέα Γεωργίου από το MEGA - Τους ετοιμάζει δύο νέες σειρές

Μία σου και μία μου! Ο ΣΚΑΪ παίρνει την εκδίκησή του και ανακοινώνει τη νέα συνεργασία του με τον Ανδρέα Γεωργίου μεσούσης της σεζόν, όπως ακριβώς είχε κάνει το 2021 το MEGA που είχε «κλέψει» τον δημιουργό από το κανάλι του Νέου Φαλήρου και το ανακοίνωσε τη μεταγραφή του ενώ είχε εν ισχύ συμβόλαιο, όπως δηλαδή συμβαίνει και τώρα!

Οι υπογραφές που τόσο καιρό δεν έλεγαν να πέσουν, τελικά μπήκαν και ο Γεωργίου αποχωρεί πικραμένος από τη συνεργασία του με το Μεγάλο κανάλι (δεν του άρεσε πώς φέρθηκαν στη «Γη της Ελιάς» που όλο τις άλλαζαν μέρες και ώρες προβολής) και καταφθάνει στον ΣΚΑΪ έχοντας στις αποσκευές του τα δύο νέα καθημερινά του σίριαλ «Μπλε ώρες» και «Αντώνιος και Κλεοπάτρα» που θα μεταδίδονται πριν και μετά από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων.

Ελπίζουν σε ανάσταση του prime time

Στο Νέο Φάληρο ανοίγουν φυσικά σαμπάνιες γιατί μετά από τα σερί αποτυχιών τις τελευταίες σεζόν στο prime time πιστεύουν, εύχονται, ελπίζουν ο Γεωργίου να τους φέρει γούρι, τηλεθέαση και διαφημιστικά έσοδα. Η επίσημη ανακοίνωση του ΣΚΑΪ αναφέρει: «Στο storytelling των καιρών μας, λίγες είναι οι ιστορίες που καταφέρνουν να είναι απόλυτα σύγχρονες και ταυτόχρονα διαχρονικές, αγγίζοντας και μαγνητίζοντας όλες τις γενιές. Και αυτή την έλξη προς το σύνολο του κοινού ελάχιστοι δημιουργοί έχουν καταφέρει να την κατακτήσουν.

Ο Ανδρέας Γεωργίου, ένας από τους πιο ταλαντούχους και επιτυχημένους δημιουργούς, συνδυάζοντας τις ιδιότητες του σκηνοθέτη, του παραγωγού και του ηθοποιού και έχοντας υπογράψει μερικές από τις πιο αγαπημένες σειρές της ελληνικής τηλεόρασης, επιστρέφει στον ΣΚΑΪ. Ο παραγωγός - ηθοποιός Κούλλης Νικολάου, συνιδιοκτήτης της εταιρείας παραγωγής Make-It Productions, με τη μοναδική του προσέγγιση στη δημιουργία θα προσθέσει αναμφίβολα νέα διάσταση στα καινούργια project του ΣΚΑΪ. Πάντα δίπλα τους, η σεναριογράφος Βάνα Δημητρίου, με πλούσια εμπειρία και αναγνωρισμένο έργο στον τομέα της τηλεόρασης. Με ικανότητα να δημιουργεί συναρπαστικές ιστορίες και χαρακτήρες που αγγίζουν τις καρδιές του κοινού. Μια δοκιμασμένη και απόλυτα επιτυχημένη ομάδα, που φέτος κλείνει 15 χρόνια συνεργασίας, έχει ξεχωρίσει και διακριθεί στην ελληνική μυθοπλασία, με το κοινό να τους ακολουθεί πιστά σε κάθε νέο τους τηλεοπτικό ταξίδι.

Μετά τις «8 Λέξεις» που προβλήθηκε με επιτυχία από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ για δύο χρονιές, ο Ανδρέας Γεωργίου, η Βάνα Δημητρίου και ο Κούλλης Νικολάου επιστρέφουν τη νέα σεζόν με δυο φιλόδοξα projects. Τις «Μπλε ώρες», μια συναρπαστική ιστορία που στοχεύει να γίνει η νέα αγαπημένη συνήθεια του prime time και μια ακόμα καθημερινή σειρά - έκπληξη με τίτλο «Αντώνιος και Κλεοπάτρα». Η επιστροφή του Ανδρέα Γεωργίου και της ομάδας του στον ΣΚΑΪ σηματοδοτεί και την επιστροφή της μυθοπλασίας στον προγραμματισμό του. Ο ΣΚΑΪ τους καλωσορίζει και τους εύχεται ένα δυναμικό νέο ξεκίνημα», καταλήγει η ανακοίνωση.