ΣΚΑΪ: Η επιστροφή του «Big Brother», η στήριξη στον Τανιμανίδη και το σιγουράκι «Voice»

Φέτος δεν ήταν μια καλή χρονιά για τον ΣΚΑΪ και τα στελέχη του καναλιού θέλουν να γυρίσουν τη χαμηλή απόδοση του προγράμματος υπέρ τους. Για τον λόγο αυτό ετοιμάζουν ήδη το πρόγραμμα της σεζόν ’26-’27 και μαζί με τη μυθοπλασία που φέρνει ο Ανδρέας Γεωργίου επενδύουν σε τάλεντ σόου, real life εκπομπές και φυσικά ριάλιτι παιχνίδια.

Σε αναμονή

Ο ΣΚΑΪ συνεχίζει να έχει τα δικαιώματα προβολής του «Μεγάλου αδελφού» και τα στελέχη του έχουν ήδη αρχίσει να σκέφτονται (απέξω - απέξω) την επιστροφή του ριάλιτι εγκλεισμού γιατί είναι μια εύκολη λύση, δεν θα κοστίσει πολύ και μπορεί να καλύψει τη late night ζώνη προγράμματος. Είναι ακόμη βέβαια νωρίς για να πει κανείς με σιγουριά εάν το «Big Brother» θα επιστρέψει και μάλιστα με τον Πέτρο Λαγούτη στη θέση του παρουσιαστή, γιατί μπορεί την τελευταία στιγμή το κανάλι να επιλέξει να το βγάλει στον αέρα εντελώς ανανεωμένο ή και καθόλου. Τα στελέχη του σταθμού είναι διχασμένα...

φωτογραφία Youtube

Τον θέλουν σαν τρελοί

Την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου ξεκινούν τα γυρίσματα του «Dragons’ Den» που μετακόμισε στον ΣΚΑΪ, αφού ο ΑΝΤ1 το είχε στον πάγο. Το κανάλι πιστεύει πολύ στον Σάκη Τανιμανίδη, για τον λόγο αυτό μάλιστα ακούγεται πως το project έχει ήδη πάρει το πράσινο φως και για μια δεύτερη σεζόν, πριν καν ξεκινήσουν τα γυρίσματα που έχουν προγραμματιστεί να ολοκληρωθούν τον Ιούλιο.

Πιστοί στο «Voice»

Το κανάλι έχει εξασφαλίσει και τα δικαιώματα του «The Voice of Greece» που επιστρέφει -όπως όλα δείχνουν- σχεδόν όπως το αφήσαμε. Ο Γιώργος Καπουτζίδης έχει ξεκαθαρίσει πως δεν θέλει να ξανακάνει το σόου (για να δούμε εάν το κανάλι θα τον πείσει τελικά), ενώ για την ώρα οι τέσσερις coaches, Έλενα Παπαρίζου, Γιώργος Μαζωνάκης, Χρήστος Μάστορας και Πάνος Μουζουράκης επανέρχονται στη θέση τους αφού το συγκεκριμένο τάλεντ σόου σαρώνει σε τηλεθέαση και έχει μεγάλη απήχηση τόσο στο κοινό της τηλεόρασης, όσο και στο κοινο των social media. Μια άλλη διαφορά είναι πως πλέον την παραγωγή του σόου δεν θα έχει η Acun Medya, αλλά κάποια άλλη εταιρία. Μένει να δούμε εάν το ατύχημα του Σταύρου Φλώρου στο «Survivor» επηρεάσει τελικά δυσμενώς τις σχέσεις των δύο πλευρών…