ΣΚΑΪ: Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα - Γιατί φεύγουν οι δημοσιογράφοι του; Αντίο και από τον Χιώτη

Μετά τον Βασίλη Παπαδρόσο, τη Σία Κοσιώνη, τα δύο ισχυρά χαρτιά του ενημερωτικού τομέα της τηλεόρασης που αποχώρησαν πρόσφατα από τον ΣΚΑΪ, στο καπάκι έρχεται και το φευγιό του Βασίλη Χιώτη από το ραδιόφωνο του ομίλου και έπεται -όπως όλα δείχνουν- και ο Άκης Παυλόπουλος.

Ο Χιώτης ήταν επί σειρά ετών διευθυντής στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ και η απόφασή του να αποχωρήσει σόκαρε τα στελέχη, αλλά και τα προβλημάτισε καθώς είναι το τρίτο κρούσμα που έχει πια θέσει σε συναγερμό το κανάλι.

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Σύμφωνα με πληροφορίες ο δημοσιογράφος οδεύει στον ΑΝΤ1 για να συναντήσει τους πρώην συνεργάτες του Παπαδρόσο και Κοσιώνη. Επισήμως στο κανάλι του Αμαρουσίου βρίσκεται ήδη ο Βασίλης Παπαδρόσος στη θέση του Γενικού Διευθυντή ειδήσεων και ενημέρωσης και κοντά του θέλει τους πρώην στενούς συνεργάτες του ώστε μαζί με τον Νίκο Χατζηνικολάου να χτίσουν το νέο ενημερωτικό προφίλ του σταθμού ενόψει και των βουλευτικών εκλογών.

Ο επόμενος που θα κλείσει την πόρτα ακούγεται πως θα είναι ο Άκης Παυλόπουλος που επίσης οδεύει στο Μαρούσι για να αναλάβει την πρωινή εκπομπή που θα αντικαταστήσει το «Καλημέρα Ελλάδα».

Τι τρέχει στον ΣΚΑΪ και όλοι φεύγουν; Και γιατί όλοι πάνε να χτίσουν ένα ισχυρό ενημερωτικό προφίλ στον ΑΝΤ1; Η απάντηση σύντομα στους δέκτες μας.