Σκάνδαλο με μίζες εκατομμυρίων στην Ουκρανία: Εγκατέλειψε τη χώρα συνεργάτης του Ζελένσκι

Μεγάλο οικονομικό σκάνδαλο στον ενεργειακό τομέα έχει ξεσπάσει στην Ουκρανία με εμπλεκόμενους στενούς συνεργάτες του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, οι οποίοι φέρεται να έχουν λάβει μίζες εκατομμυρίων.

Συγκεκριμένα, ο Τιμούρ Μίντιτς, πρώην επιχειρηματικός συνεργάτης του προέδρου της Ουκρανίας φέρεται να έχει φύγει εκτός συνόρων λίγες ώρες πριν οι αξιωματούχοι του Εθνικού Γραφείου Καταπολέμησης της Διαφθοράς (NABU) πραγματοποιήσουν έρευνα στο σπίτι του.

Ο Μίντιτς είναι συνιδιοκτήτης της εταιρείας παραγωγής που ίδρυσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πριν εκλεγεί πρόεδρος της χώρας, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το ανεξάρτητο ουκρανικό μέσο Ukrainska Pravda.

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε τη Δευτέρα 10/11 από την NABU, η μεγάλη επιχείρηση αφορά σε υποθέσεις που έχουν να κάνουν με διαφθορά στον ενεργειακό τομέα. Μεταξύ των ατόμων που ελέγχθηκαν ήταν και ο νυν υπουργός Δικαιοσύνης Γκέρμαν Γκαλουσένκο, ο οποίος είχε διατελέσει και υπουργός Ενέργειας. Οι Αρχές εισέβαλαν στο σπίτι του και φέρεται να συνέλλεξαν πολύτιμες πληροφορίες. Παράλληλα, διεξάγονται και στα γραφεία της κρατικής εταιρείας πυρηνικής ενέργειας Energoatom.

Οι μίζες των 100 εκατομμυρίων δολαρίων

Σύμφωνα πάντα με το NABU, οι έρευνες διήρκησαν αρκετούς μήνες ενώ από τα ευρήματα αποκαλύφθηκε ότι οι εμπλεκόμενοι είχαν αναλάβει τον έλεγχο κρατικών εταιρειών ενέργειας στήνοντας παράλληλα κύκλωμα μιζών ύψους 100 εκατ. δολαρίων. «Δεκαπέντε μήνες δουλειάς και 1.000 ώρες ηχητικών καταγραφών», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

«Έχουν τεκμηριωθεί οι δραστηριότητες μιας εγκληματικής οργάνωσης υψηλού επιπέδου» αναφέρει στην έκθεσή της η NOBU.

Από την πλευρά του, το ουκρανικό μέσο Ukrainska Pravda σημείωσε αποτέλεσμα των ερευνών ήταν να αποκαλυφθεί ένα «ευρείας κλίμακας κύκλωμα διαφθοράς που επηρέαζε στρατηγικές κρατικές εταιρείες, μεταξύ των οποίων και η Energoatom». Άλλωστε, ο Μίντιτς τελούσε υπό διερεύνηση από το NABU και την Ειδική Εισαγγελία Καταπολέμησης της Διαφθοράς (SAPO).

Στο κύκλωμα, όπως σημειώνει στην έκθεσή του το NABU, εμπλέκονταν ένας πρώην σύμβουλος του υπουργού Ενέργειας, ο επικεφαλής ασφαλείας της Energoatom, ένας επιχειρηματίας και τέσσερις εργαζόμενοι. Η διαφθορά φέρεται να αφορούσε μίζες 10–15% που έπρεπε να πληρώνουν οι αντισυμβαλλόμενοι της Energoatom για να μην μπλοκαριστούν οι πληρωμές ή να μην χάσουν την προμηθευτική τους ιδιότητα

Είχε επίσης αναφέρει ότι ο Μίντιτς, συνιδιοκτήτης της εταιρείας Kvartal 95, είχε καταγραφεί από τις δύο υπηρεσίες σε διεύθυνση όπου είχε πραγματοποιηθεί πάρτι γενεθλίων για τον Ζελένσκι πριν από πέντε χρόνια.

Στις έρευνες και το FBI

Το μέσο ανέφερε ακόμη τη Δευτέρα ότι ο Μίντιτς ενδέχεται να ερευνάται και από το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών (FBI) των ΗΠΑ, επικαλούμενο πηγές σύμφωνα με τις οποίες οι αμερικανικές αρχές εξετάζουν μια υπεράκτια εταιρεία στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους, μια εταιρεία με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και έναν ύποπτο που αναφέρεται με το όνομα «Σούγκαρμαν».

Το Ukrainska Pravda εικάζει ότι το ψευδώνυμο αυτό ίσως ανήκει στον Μιχάιλο Τσούκερμαν, Ουκρανό επιχειρηματία με συμφέροντα σε υπεράκτιες εταιρείες.

Ο Ζελένσκι απάντησε με ένα σχόλιο, επαινώντας τις προσπάθειες του Γραφείου Καταπολέμησης της Διαφθοράς. «Οποιεσδήποτε αποτελεσματικές ενέργειες κατά της διαφθοράς είναι απολύτως απαραίτητες. Η αναπόφευκτη τιμωρία είναι απαραίτητη», είπε, χωρίς να κατονομάσει τον Μίντιτς.