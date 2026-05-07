Σκάνδαλο με τον Chrome που κατεβάζει αρχείο ΑΙ όγκου 4GB χωρίς καμία άδεια από τον χρήστη

Ένας καταξιωμένος ερευνητής σε θέματα ιδιωτικότητας, ο Αλεξάντερ Χάνφ, αποκάλυψε ότι το Google Chrome κατεβάζει αυτόματα ένα τεράστιο αρχείο 4GB για το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης Gemini Nano, χωρίς να ζητάει ρητή συγκατάθεση από τους χρήστες.

Η πρακτική αυτή, που εντοπίστηκε σε συστήματα με λειτουργικά macOS και Windows έχει πυροδοτήσει έντονες αντιδράσεις για ζητήματα ιδιωτικότητας, χρήσης αποθηκευτικού χώρου και περιβαλλοντικού αντίκτυπου, με τον Χανφ να χαρακτηρίζει την ενέργεια του προγράμματος της Google «παράνομη», βάσει κανονισμών όπως ο GDPR.



Τι περιέχει το αμφιλεγόμενο αρχείο και πώς λειτουργεί

Το εν λόγω αρχείο, γνωστό ως «weights.bin» και μεγέθους άνω των 4GB, αποθηκεύεται σε κρυφούς καταλόγους του Chrome. Πρόκειται για ένα μέρος του Gemini Nano, ενός μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης (LLM) που εκτελείται εξ ολοκλήρου στη συσκευή του χρήστη, χωρίς να στέλνει δεδομένα στο cloud της Google. Αυτό το μοντέλο υποστηρίζει προηγμένα χαρακτηριστικά του Chrome, όπως η λειτουργία «Help me write» για αυτόματη συγγραφή κειμένων, ή ανίχνευση απάτης σε ιστοσελίδες, αλλά και η βελτιωμένη autofill λειτουργία, προσφέροντας ταχύτητα και ιδιωτικότητα σε πραγματικό χρόνο.



Πώς ενεργοποιείται η αυτόματη λήψη και γιατί επιστρέφει

Η λήψη του ξεκινά σιωπηλά μετά από ενημερώσεις του Chrome, όπως η έκδοση 148.0.7778.97, και το αρχείο επανεμφανίζεται αυτόματα ακόμη κι αν ο χρήστης το διαγράψει χειροκίνητα. Η συμπεριφορά αυτή παρατηρήθηκε σε πολλά μηχανήματα, ανάλογα με τις ρυθμίσεις και το λειτουργικό σύστημα. Μέχρι πρόσφατα, η μόνη λύση ήταν η απενεργοποίηση των πειραματικών AI flags μέσω της διεύθυνσης chrome://flags, αλλά από τον Φεβρουάριο του 2026, η Google πρόσθεσε και έναν σχετικό διακόπτη στις ρυθμίσεις (settings > system > on-device AI).



Η επίσημη θέση της Google και οι εξηγήσεις της

Η Google ανταποκρίθηκε στις κατηγορίες αναφέροντας ότι το Gemini Nano εισήχθη από το 2024 για συγκεκριμένες λειτουργίες όπως η ανίχνευση απάτης και APIs προγραμματιστών και πως απαιτεί -φυσικά- αποθηκευτικό χώρο. Σύμφωνα με την εταιρεία, το αρχείο απεγκαθίσταται αυτόματα αν δεν επαρκεί ο χώρος, ενώ ο νέος διακόπτης επιτρέπει στους χρήστες να σταματήσουν τις μελλοντικές λήψεις του. Η εταιρεία παραπέμπει στο κέντρο βοήθειας της πλατφόρμας της για περισσότερες λεπτομέρειες, τονίζοντας τα οφέλη της επεξεργασίας στην ίδια τη συσκευή του χρήστη, κυρίως για θέματα ταχύτητας και ασφάλειας.



Νομικές, περιβαλλοντικές και πρακτικές επιπτώσεις

Ο Χανφ υποστηρίζει ότι η πρακτική αυτή παραβιάζει ευρωπαϊκούς νόμους προστασίας δεδομένων, καθώς δεν υπάρχει ενημέρωση ή επιλογή opt-in, ενώ σε παγκόσμια κλίμακα (ο Chrome έχει πάνω από 500 εκατομμύρια χρήστες) παράγει περίπου 30.000 τόνους CO2 ετησίως, όσο δηλαδή και 6.500 αυτοκίνητα! Επιπλέον, η κατανάλωση ενέργειας για ενημερώσεις και η απώλεια χώρου σε σκληρούς δίσκους εντείνει τις αντιδράσεις.



Πρακτικός οδηγός: Πώς να το απενεργοποιήσετε

Για να ελέγξετε και να σταματήσετε τη λήψη, ανοίξτε τις ρυθμίσεις του Chrome, πηγαίνετε στο τμήμα System και απενεργοποιήστε την επιλογή «On-device AI». Εναλλακτικά, πληκτρολογήστε chrome://flags/#enable-experimental-ai και απενεργοποιήστε τις σχετικές επιλογές.