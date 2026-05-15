Σκάνδαλο με τον VAR του ΑΕΚ-Ολυμπιακός: Συνελήφθη και «κόπηκε» από το Μουντιάλ

Στο επίκεντρο μεγάλης υπόθεσης στην Αγγλία βρέθηκε ο Ολλανδός VAR διαιτητής, Ρομπ Ντίπερινκ, γνωστός και στο ελληνικό κοινό από το επεισοδιακό παιχνίδι ανάμεσα σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό, στο οποίο ήταν ο VAR της αναμέτρησης και μέλος της ομάδας του Μάκελι.

Ο Ντίπερινκ, που είχε οριστεί VAR στον προημιτελικό του Conference League ανάμεσα σε Κρίσταλ Πάλας και Φιορεντίνα στο Λονδίνο, συνελήφθη μετά το τέλος της αναμέτρησης ως ύποπτος για σεξουαλική επίθεση σε 17χρονο και ακόμη δύο αδικήματα.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ολλανδική «De Telegraaf», οι αγγλικές αρχές απέσυραν τελικά όλες τις κατηγορίες λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων. Ο ίδιος παρέδωσε από την πρώτη στιγμή κινητό τηλέφωνο και υπολογιστή στις αρχές, υποστηρίζοντας πως δεν είχε τίποτα να κρύψει.

Παρά την απαλλαγή του, η FIFA αποφάσισε να τον αφαιρέσει από τη λίστα διαιτητών του επερχόμενου Μουντιάλ, επιθυμώντας σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα, μόνο αξιωματούχους «αψεγάδιαστου χαρακτήρα».

Αντίθετα, η ολλανδική ποδοσφαιρική ομοσπονδία (KNVB) συνέχισε να τον ορίζει κανονικά σε αγώνες, ξεκαθαρίζοντας πως συνεργάστηκε πλήρως με τις αρχές και δεν προέκυψε κανένα επιβαρυντικό στοιχείο εις βάρος του.

«Με στεναχωρεί βαθιά το γεγονός ότι κατηγορήθηκα άδικα. Από την πρώτη στιγμή συνεργάστηκα πλήρως με την αστυνομία και ενημέρωσα άμεσα FIFA, UEFA και KNVB για όλα. Οι κατηγορίες καταρρίφθηκαν και η υπόθεση έκλεισε μέσα σε δύο εβδομάδες, έπειτα από ενδελεχή και σωστή έρευνα της αστυνομίας. Είμαι ευγνώμων για τη στήριξη που έλαβα από την KNVB και για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε την υπόθεση. Είναι κρίμα που η FIFA αποφάσισε τελικά να μη με συμπεριλάβει στο Παγκόσμιο Κύπελλο, καθώς φυσικά και απογοητεύτηκα από αυτή την εξέλιξη», δήλωσε ο ίδιος μετά τον αποκλεισμό του από την κορυφαία διοργάνωση του παγκοσμίου ποδοσφαίρου,