Σκάνδαλο «μεγατόνων» στην Κίνα: 13 ομάδες και 73 εμπλεκόμενοι τιμωρήθηκαν για χειραγώγηση αγώνων

Σκάνδαλο παράνομου στοιχηματισμού και χειραγώγησης αγώνων συγκλονίζει το ποδόσφαιρο στην Κίνα. Οι Αρχές διαπίστωσαν πως οι αγώνες στην Πρώτη και Δεύτερη εθνική κατηγορία χειραγωγούνταν σε ευρεία κλίμακα και επέβαλαν εξαντλητικές ποινές στα εμπλεκόμενα πρόσωπα.

Πιο αναλυτικά, διαπιστώθηκε πως περισσότεροι από 70 αθλητές, προπονητές και διοικητικοί εκπρόσωποι των ομάδων συμμετείχαν σε κύκλωμα, το οποίο αλλοίωνε τα αποτελέσματα των αγώνων και στοιχημάτιζε παράνομα για την έκβασή τους. Η δράση του παράνομου κυκλώματος χρονολογείται από το 2012 έως το 2025.

Η Ομοσπονδία έχει ήδη επιβάλλει την ποινή της διά βίου απαγόρευσης ενασχόλησης με το ποδόσφαιρο σε 73 εμπλεκομένους, ενώ εντυπωσιακές είναι και οι τιμωρίες στις ομάδες που ενεπλάκησαν.

Ποινή αφαίρεσης βαθμών σε 13 ομάδες

Περισσότερες από τις μισές ομάδες της Α' εθνικής κατηγορίας θα ξεκινήσουν το φετινό πρωτάθλημα με λιγότερους από 0 βαθμούς. Ανάμεσά τους βρίσκεται και η περσινή πρωταθλήτρια Κίνας, Σανγκάι Πορτ, αλλά και η δεύτερη ομάδα στην κατάταξη του περσινού πρωταθλήματος, Σανγκάι Σενούα (τιμωρία 5 και 10 βαθμών αντίστοιχα).

Οι ομάδες που τιμωρήθηκαν είναι 13. Εννιά από αυτές αγωνίζονται στην Α' κατηγορία. Ο αριθμός προκαλεί τεράστια εντύπωση, αφού συνολικά στην πρώτη εθνική συμμετέχουν μόλις 16 σύλλογοι.

🇨🇳 The Chinese Super League looks set to be one of the world's strangest leagues in 2026, with over half of the teams starting on minus points.



Nine of the 16 teams have been deducted between 5 and 10 points for historic offences related to match-fixing, gambling & corruption. pic.twitter.com/oGU99zMhM9 — The Sweeper (@SweeperPod) January 29, 2026

Οι συνολικοί βαθμοί που αφαιρέθηκαν από τiς 13 ομάδες, που εμπλέκονται στο σκάνδαλο είναι 72 (κατά μέσο όρο 5,53 βαθμοί ανά σύλλογο).

Τέλος, τα χρηματικά πρόστιμα που επιβλήθηκαν αθροίζονται σε 7,2 εκατομμύρια Κινεζικά γουάν (περίπου 750 χιλιάδες αγγλικές λίρες, 1,04 εκατομμύρια Αμερικής).