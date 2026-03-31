Σκάνδαλο στην Αργεντινή: Η διοίκηση της Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου κατηγορείται για απάτη εκατομμυρίων

Σκάνδαλο «μεγατόνων» στην Αργεντινή. Τα ανώτατα στελέχη της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (AFA) κατηγορούνται για φερόμενη φορολογική απάτη και υπεξαίρεση φόρων και πόρων κοινωνικής ασφάλισης. Σύμφωνα με πληροφορίες της Marca, λίγους μήνες πριν το Παγκόσμιο Κύπελλο της Αμερικής, το αργεντίνικο ποδόσφαιρο συγκλονίζεται από ακόμη μία υπόθεση διαφθοράς, αξίας 13 εκατομμυρίων δολαρίων.

Οι αρχές, σε συνέχεια της αστυνομικής επιδρομής στα γραφεία της Ομοσπονδίας τον Δεκέμβριο του 2025, προχώρησαν στη διερεύνηση των οικονομικών σχέσεων που είχαν οι ανώτατοι διοικούντες του εθνικού ποδοσφαίρου με το κράτος, συντάσσοντας βαρύ κατηγορητήριο για τους εμπλεκομένους.

Πιο αναλυτικά, ο Πρόεδρος της AFA, Κλαούντιο Τάπια, ο Ταμίας Πάμπλο Τοβίγκινο, ο Γενικός Γραμματέας Κριστιάν Μαλασπίνα, ο CEO Γκουστάβο Λορέντσο και ο Βίκτορ Μπλάνκο αντιμετωπίζουν αξιώσεις για απλήρωτες εισφορές που ξεπερνούν τα 19 δισεκατομμύρια πέσος (13 εκατ. δολάρια). Υπενθυμίζεται, ότι τα τελευταία δύο χρόνια, οι αρχές έχουν επιβάλλει στην Ομοσπονδία δέσμευση (εμπάργκο) 350 εκατομμυρίων πέσος για παλαιότερη υπόθεση.

Την ίδια στιγμή που η εθνική ομάδα προετοιμάζεται για να υπερασπιστεί τον τίτλο της Πρωταθλήτριας Κόσμου στο επερχόμενο Μουντιάλ, οι διοικούντες της Ομοσπονδίας «υπογράφουν» ακόμη μία θλιβερή ημέρα για την ιστορία του αργεντίνικου ποδοσφαίρου.

Οι έρευνες συνεχίζονται και οι κατηγορούμενοι θα οδηγηθούν στον ανακριτή για να δώσουν εξηγήσεις.