Σκάνδαλο στην Εκκλησία: Ο Πάπας Λέων καθαίρεσε επίσκοπο για επισκέψεις σε οίκους ανοχής

Εκτός εκκλησιαστικών κόλπων έθεσε ο Πάπας Λέων ΙΔ' τον έκπτωτο -πλέον- επίσκοπο του Σαν Ντιέγκο, Εμμανουέλ Σαλέτα. Ο 69χρονος ιεράρχης κατηγορείται ότι υπεξαίρεσε εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια από τα ταμεία της ενορίας του, τα οποία φέρεται να ξόδευε σε συστηματικές επισκέψεις σε οίκους ανοχής στο Μεξικό.

Η παραίτηση του Σαλέτα έγινε δεκτή από τον 70χρονο ποντίφικα την Τρίτη (11/3), την ίδια ημέρα που ο ιερέας αφέθηκε ελεύθερος από τις φυλακές αφού κατέβαλε εγγύηση ύψους 125.000 δολαρίων. Σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post, ο Σαλέτα συνελήφθη στις 6 Μαρτίου στο διεθνές αεροδρόμιο του Σαν Ντιέγκο, ενώ επιχειρούσε να επιβιβαστεί σε πτήση για τη Γερμανία έχοντας στις αποσκευές του περισσότερα από 9.000 δολάρια σε μετρητά.

Ο ιεράρχης αντιμετωπίζει συνολικά 15 κακουργηματικές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων οκτώ για υπεξαίρεση, οκτώ για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και μία για επιβαρυντική περίπτωση οικονομικού εγκλήματος «λευκού κολάρου». Παρά τις κατηγορίες, ο ίδιος δήλωσε αθώος κατά την απαγγελία τους, υποστηρίζοντας: «Ποτέ στην επισκοπική μου ζωή δεν χρησιμοποίησα ούτε σεντ από τα χρήματα της εκκλησίας. Αντιθέτως, έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα για να διαφυλάξω τις δωρεές».

Το κουβάρι των αποκαλύψεων και η «ροζ» δράση

Οι έρευνες των αρχών ξεκίνησαν τον Αύγουστο του 2025, μετά από καταγγελίες στελέχους της Χαλδαϊκής Εκκλησίας του Αγίου Πέτρου στο El Cajon. Τα στοιχεία έδειξαν ότι ο επίσκοπος διοχέτευε έσοδα από ενοίκια εκκλησιαστικών ακινήτων σε προσωπικούς λογαριασμούς, καλύπτοντας τα ίχνη του με κονδύλια που προορίζονταν για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι το έλλειμμα στα ταμεία ανέρχεται τουλάχιστον σε 427.000 δολάρια, με την πιθανότητα το ποσό να αγγίζει ακόμη και το ένα εκατομμύριο.

Παράλληλα με την οικονομική απάτη, ιδιωτικός ερευνητής τεκμηρίωσε ότι ο Σαλέτα επισκεπτόταν τακτικά το «Hong Kong Gentleman’s Club», έναν γνωστό οίκο ανοχής στη διαβόητη «κόκκινη ζώνη» (Zona Norte) της Τιχουάνα στο Μεξικό. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο επίσκοπος χρησιμοποιούσε λεωφορείο που προοριζόταν αποκλειστικά για τους πελάτες του κλαμπ προκειμένου να μεταβαίνει στις εγκαταστάσεις.

Εσωτερικοί τριγμοί στην Εκκλησία των Χαλδαίων

Η υπόθεση προκάλεσε αλυσιδωτές αντιδράσεις στην Καθολική Εκκλησία των Χαλδαίων. Ταυτόχρονα με την αποπομπή του Σαλέτα, το Βατικανό ανακοίνωσε ότι έκανε δεκτή και την παραίτηση του Καρδινάλιου Λουίς Ραφαέλ Σάκο, Πατριάρχη της Βαγδάτης, ο οποίος υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής του Σαλέτα και είχε ζητήσει τη μεταφορά του στην έδρα του Πατριαρχείου στο Ιράκ, παρά την εξέλιξη της δικαστικής έρευνας.

Ο Εμμάνουελ Σαλέτα, με καταγωγή από το Ιράκ, είχε χειροτονηθεί ιερέας από τον Πάπα Ιωάννη Παύλο Β' το 1984 και το 2017 διορίστηκε από τον Πάπα Φραγκίσκο στη θέση του επισκόπου της Επαρχίας του Αγίου Αποστόλου Πέτρου στο Σαν Ντιέγκο.