Σκάνδαλο στην Ισπανία: Αποβολή διαιτητή από κάθε δραστηριότητα λόγω επίθεσης σε ιερόδουλη

Η Ισπανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία προχώρησε στην άμεση αποβολή διαιτητή της Segunda División (δεύτερης κατηγορίας της Ισπανίας) από κάθε αγωνιστική δραστηριότητα, μετά τη σύλληψή του έπειτα από καταγγελία για επίθεση σε ιερόδουλη στη Χιχόν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο ρέφερι φέρεται να προσποιήθηκε αστυνομικό πριν το περιστατικό, γεγονός που επιβαρύνει τη θέση του και έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Η γυναίκα κατήγγειλε το συμβάν στις αρχές, με αποτέλεσμα την άμεση κινητοποίηση της αστυνομίας και τη σύλληψη του διαιτητή, ο οποίος στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος, παραμένοντας ωστόσο υπό δικαστική διερεύνηση.

Η Ομοσπονδία, σε επίσημη ανακοίνωσή της, ξεκαθάρισε πως η απομάκρυνσή του αποτελεί προληπτικό μέτρο, βάσει του πειθαρχικού κανονισμού, έως ότου ολοκληρωθεί η έρευνα. Το περιστατικό έχει προκαλέσει ισχυρό πλήγμα στην εικόνα της ισπανικής διαιτησίας και οξύνει τη συζήτηση γύρω από την ανάγκη αυστηρότερων ελέγχων και μηδενικής ανοχής σε συμπεριφορές που πλήττουν την αξιοπιστία και το κύρος του ποδοσφαίρου.