Σκάνδαλο στην Τσεχία: Κατηγορείται πρώην παίκτης του Πανιωνίου - Και Έλληνας μεταξύ των υπόπτων

Στην Τσεχία έχει ξεσπάσει ένα μεγάλο στοιχηματικό σκάνδαλο που έχει συγκλονίσει την χώρα, αλλά και ολόκληρη την ποδοσφαιρική Ευρώπη, με τις αρχές να έχουν ήδη προχωρήσει στις πρώτες συλλήψεις.

Το βράδυ της Δευτέρας (23/03) ξεκίνησαν συλλήψεις εμπλεκομένων στο σκάνδαλο που φαίνεται να αφορά τη νεοφώτιστη στην πρώτη κατηγορία της Τσεχίας, Καρβίνα, η οποία κατηγορείται ότι προβιβάστηκε στήνοντας αρκετά παιχνίδια. Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας κινήθηκε άμεσα και συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής, ενώ οι αρχές ξεκίνησαν ήδη τις συλλήψεις, μέσα από μια λίστα που αποτελείται από 47 εμπλεκόμενους ποδοσφαιριστές, παράγοντες και διαιτητές.

Στην εν λόγω λίστα βρίσκεται ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής, και πρώην παίκτης του Πανιωνίου, Μάρτιν Λάτκα. Ο 41χρονος Τσέχος είχε αγωνιστεί στην χώρα μας για λογαριασμό των «κυανέρυθρων» τη σεζόν 2009 μέχρι το 2011, ενώ πλέον είναι συνιδιοκτήτης της Οπάβα και σύμφωνα με την Επιτροπή Δεοντολογίας, συμμετείχε σε δωροδοκία διαιτητή. Η επιτροπή ισχυρίζεται πως ο Λάτκα προσέφερε 200 χιλιάδες κορώνες την πρώτη φορά στον Γιάν Πέτρικ και 30.000 τη δεύτερη για δύο αγώνες του 2023, με τον ίδιο να αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες τονίζοντας: «Έχω δώσει τα πάντα στο ποδόσφαιρο σε όλη μου τη ζωή. Ενέργεια, χρόνο, ενθουσιασμό. Δεν έχω τίποτα να κρύψω. Ποτέ δεν το έκανα. Η αλήθεια είναι με το μέρος μου. Η ακεραιότητα δεν ήταν ποτέ μία λέξη στα χαρτιά για μένα». Στην Οπάβα αγωνίζεται και ο 28χρονος μέσος ελληνικής καταγωγής, Νίκος Τιλκερίδης, ο οποίος βρίσκεται επίσης στην λίστα με τους υπόπτους.