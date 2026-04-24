Σκάνδαλο στις ΗΠΑ: Στρατιωτικός των ειδικών δυνάμεων κέρδισε 400.000 δολάρια από τη σύλληψη Μαδούρο

Ένα σκάνδαλο που θυμίζει σενάριο πολιτικού θρίλερ προκαλεί αίσθηση στις ΗΠΑ, καθώς εν ενεργεία στέλεχος των ειδικών δυνάμεων συνελήφθη με την κατηγορία ότι πόνταρε σε μυστική στρατιωτική επιχείρηση - και κέρδισε. Στο επίκεντρο βρίσκεται η επιχείρηση σύλληψης του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, με τον στρατιωτικό να φέρεται πως αξιοποίησε απόρρητες πληροφορίες για να αποκομίσει πάνω από 400.000 δολάρια μέσω στοιχηματικής πλατφόρμας.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο που αποσφραγίστηκε την Πέμπτη 23 Απριλίου 2026, ο Λοχίας Gannon Ken Van Dyke άνοιξε λογαριασμό στα τέλη Δεκεμβρίου στην πλατφόρμα προβλέψεων Polymarket, ποντάροντας περίπου 32.000 δολάρια στο σενάριο ότι ο Μαδούρο θα βρισκόταν «εκτός εξουσίας» μέχρι τον Ιανουάριο - ένα ενδεχόμενο που τότε δεν ήταν πολύ πιθανό.

Κατηγορίες για χρήση απόρρητων πληροφοριών

Οι εισαγγελικές Αρχές υποστηρίζουν ότι ο Van Dyke συμμετείχε στον σχεδιασμό και την εκτέλεση της επιχείρησης «Absolute Resolve», έχοντας πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες πριν τοποθετήσει τα στοιχήματα. Τα κέρδη του, που ξεπέρασαν τις 400.000 δολάρια, φέρεται να τράβηξαν άμεσα την προσοχή των Αρχών, όπως αναφέρει το CNN.

Ο στρατιωτικός, που υπηρετούσε στο Fort Bragg, αντιμετωπίζει πέντε κατηγορίες, μεταξύ των οποίων υπεξαίρεση και κατάχρηση εμπιστευτικών πληροφοριών, απάτη και κλοπή.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τοποθέτησε συνολικά 13 στοιχήματα από τις 27 Δεκεμβρίου 2025 έως τις 2 Ιανουαρίου 2026, με το τελευταίο να καταγράφεται λίγες ώρες πριν από τη νυχτερινή επιχείρηση σύλληψης του Νικολάς Μαδούρο.

Πώς φέρεται να «ξέπλυνε» τα κέρδη

Οι εισαγγελείς αναφέρουν ότι ο κατηγορούμενος μετέφερε τα κέρδη του σε ψηφιακό πορτοφόλι κρυπτονομισμάτων στο εξωτερικό, πριν τα διοχετεύσει σε online επενδυτικό λογαριασμό, σε μια προσπάθεια να αποκρύψει την προέλευσή τους.

Σε δικαστικά έγγραφα περιλαμβάνεται και φωτογραφία του, τραβηγμένη λίγο μετά την επιχείρηση, όπου εμφανίζεται πάνω σε πλοίο, με στρατιωτική περιβολή και οπλισμό, μαζί με άλλα μέλη των αμερικανικών δυνάμεων.

Η παρέμβαση των Αρχών

«Όσοι έχουν την ευθύνη να προστατεύουν τα μυστικά της χώρας οφείλουν να τα διαφυλάσσουν και όχι να τα εκμεταλλεύονται για προσωπικό όφελος», δήλωσε ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας Jay Clayton.



Η ίδια η Polymarket ανέφερε ότι μόλις εντόπισε ύποπτη δραστηριότητα, ενημέρωσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης και συνεργάστηκε πλήρως με την έρευνα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του, σχολιάζοντας την υπόθεση, εξέφρασε προβληματισμό για την εξάπλωση του στοιχηματισμού σε γεωπολιτικά γεγονότα.

Ερωτηθείς για τις κατηγορίες εναντίον του Αμερικανού στρατιώτη, είπε ότι δεν ήταν εξοικειωμένος με τις λεπτομέρειες του περιστατικού, αλλά το συνέκρινε με τον κορυφαίο παίκτη όλων των εποχών του μπέιζμπολ, Pete Rose.

«Αυτό είναι σαν να στοιχηματίζει ο Pete Rose στην ίδια του την ομάδα », είπε ο Τραμπ, αναφερόμενος στον διάσημο παίκτη του μπέιζμπολ που αποκλείστηκε από το άθλημα λόγω τζόγου.

Σε ερώτηση για το αν ανησυχεί για τα στοιχήματα που συνδέονται με τον πόλεμο με το Ιράν, ο Τραμπ απάντησε ότι πρόκειται για ένα παγκόσμιο ζήτημα.

«Νομίζω ότι ολόκληρος ο κόσμος, δυστυχώς, έχει γίνει ένα καζίνο», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι τέτοιου είδους στοιχήματα συμβαίνουν «σε όλο τον κόσμο και παντού παίζουν αυτά τα στοιχήματα».

«Νομίζω όμως ότι δεν είμαι ευχαριστημένος με αυτό», κατέληξε.

