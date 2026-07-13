Σκαραμαγκάς: Έργο «ανάσα» για 100.000 οδηγούς στη Δυτική Αττική - Αλλαγές στον κυκλοφοριακό χάρτη

Παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη υπογράφεται σήμερα στον Βοτανικό Κήπο Διομήδους, στο Χαϊδάρι, η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά, μεταξύ του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της αναδόχου κοινοπραξίας ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ - ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ.

Το έργο θεωρείται κομβικής σημασίας για τη Δυτική Αττική και συνολικά το Λεκανοπέδιο, καθώς αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας σε μία από τις πιο επιβαρυμένες περιοχές του οδικού δικτύου.

Όπως είχε επισημάνει πρόσφατα στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, η παρέμβαση στοχεύει στην αντιμετώπιση ενός από τα σοβαρότερα κυκλοφοριακά προβλήματα της Αττικής. Από την περιοχή του Σκαραμαγκά διέρχονται καθημερινά περίπου 100.000 οχήματα, εκ των οποίων σχεδόν 20.000 είναι βαρέα φορτηγά, γεγονός που επηρεάζει σημαντικά τόσο την κυκλοφορία όσο και την εφοδιαστική αλυσίδα και την οικονομική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κυκλοφοριακής μελέτης, η μέση ταχύτητα των οχημάτων στην περιοχή εκτιμάται ότι θα αυξηθεί από 28 χλμ./ώρα σε 47 χλμ./ώρα, ενώ το οικονομικό όφελος για τους οδηγούς υπολογίζεται σε περίπου 10 εκατ. ευρώ ετησίως.

Πότε θα ολοκληρωθεί

Ο υπουργός έχει τονίσει ακόμη ότι πρόκειται για ένα έργο με υψηλό κοινωνικό και οικονομικό αποτύπωμα, χωρίς την επιβολή διοδίων, το οποίο θα περιορίσει σημαντικά τόσο τον χρόνο μετακίνησης όσο και το λειτουργικό κόστος των οχημάτων.

Η συνολική αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 40,8 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ενώ η ολοκλήρωση του έργου προβλέπεται σε 36 μήνες από την υπογραφή της.

Το έργο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ολοκλήρωση της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω, την κατασκευή του Ανισόπεδου Ημικόμβου Σκαραμαγκά, την αναβάθμιση του Ανισόπεδου Κόμβου Σχιστού, τη δημιουργία του Ανισόπεδου Κόμβου Ναυπηγείων, την αναδιαμόρφωση τμημάτων της Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου και της Λεωφόρου Σχιστού, καθώς και την κατασκευή του απαραίτητου δικτύου απορροής ομβρίων.

Παράλληλα, στη σύμβαση προβλέπονται και τρεις προαιρετικές παρεμβάσεις, που αφορούν την κατασκευή επιπλέον κλάδων στους κόμβους Σχιστού και Ναυπηγείων, την ανακατασκευή της υφιστάμενης γέφυρας στον κόμβο Σχιστού και τη διαμόρφωση του Ανισόπεδου Ημικόμβου Ασπροπύργου, ώστε να ενισχυθεί περαιτέρω η σύνδεση της Δυτικής Περιφερειακής Αιγάλεω με την Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου.