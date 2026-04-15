Σκάρλετ Γιόχανσον: «Η ακμή στο πρόσωπό μου με έκανε να νιώθω αμηχανία και αυτό ήταν εξουθενωτικό»

Μια αποκαλυπτική συνέντευξη έδωσε η Σκάρλετ Γιόχανσον που παραδέχθηκε σε συνέντευξή της ότι όταν ξεκινούσε την καριέρα της στον χώρο της υποκριτικής, οι γυναίκες εύκολα κατακρίνονταν για την εμφάνισή τους.

Η 41χρονη πρωταγωνίστρια του "Lost in Translation" εξήγησε ότι ήταν τόσο προσεκτική με την εικόνα της που ξυπνούσε πολύ νωρίς για να μακιγιάρεται, ώστε οι συνάδελφοί της να μην βλέπουν την ακμή της και παραδέχτηκε ότι αυτό οφειλόταν εν μέρει στο ότι ένιωθε ντροπή για την επιδερμίδα της, αλλά φοβόταν επίσης μήπως την επικρίνουν για την εμφάνισή της.

«Ένιωθα όντως αμήχανα. Ένιωθα ότι έπρεπε να ξυπνήσω και να καλύψω όλη αυτή την ακμή πριν πάω στη δουλειά, κάτι που απαιτούσε πολλή προσπάθεια. Σε βαραίνει και ξέρω πόσο εξουθενωτικό μπορεί να είναι να νιώθεις αμηχανία για το δέρμα σου» δήλωσε.

Όλα αυτά συνέβαιναν στις αρχές της δεκαετίας του 2000, μια πραγματικά δύσκολη εποχή, όπως την περιγράφει. «Το να είσαι μια εικοσάχρονη γυναίκα στις αρχές της δεκαετίας του 2000 στο προσκήνιο... Ήταν δύσκολο. Έδιναν μεγάλη έμφαση στην εμφάνιση των γυναικών. Αυτό που προσφερόταν εκείνη την εποχή στις γυναίκες της ηλικίας μου, όσον αφορά τους ρόλους ή τις ευκαιρίες υποκριτικής, ήταν πολύ πιο περιορισμένο από ό,τι είναι τώρα...

Τα δικά μου προβλήματα με το δέρμα μου άρχισαν από τότε που ήμουν 12 ετών. Και στο πλατό του The Horse Whisperer θυμάμαι τον μακιγιέζ να μου λέει: «Α, έχεις τον Βεζούβιο στο μέτωπό σου»... Ήταν τόσο αμήχανο, να είσαι έφηβη και να έχεις έναν μακιγιέρ που σου τονίζει τις ανασφάλειές σου και εσύ δουλεύεις στο πλατό και ο κόσμος προσπαθεί να σε φωτίσει.... Αυτό είναι απλά απαίσιο» ανέφερε.

Η Σκάρλετ Γιόχανσον μίλησε και για τις συμβουλές που δίνει τώρα στην κόρη της Ρόουζ, η οποία θα γίνει 12 ετών σε λίγο καιρό. «Πάντα της λέω... να είσαι ευγενική με τον εαυτό σου... να είσαι ευγενική με το δέρμα σου» εξήγησε.