Τζιλ Μπάιντεν: «Σκέφτηκα, Θεέ μου ο Τζο παθαίνει εγκεφαλικό» - Αποκάλυψη για το ντιμπέιτ με Τραμπ

Σοκ προκαλούν οι δηλώσεις της πρώην Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ, Τζιλ Μπάιντεν, η οποία αποκάλυψε σε νέα συνέντευξη ότι κατά τη διάρκεια του προεδρικού ντιμπέιτ του 2024 πίστεψε πως ο σύζυγός της, τότε πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, είχε υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο.

Όπως ανέφερε, η εικόνα του προέδρου κατά τη διάρκεια της τηλεμαχίας με τον τότε υποψήφιο Ντόναλντ Τραμπ την τρόμαξε έντονα, καθώς –όπως είπε– δεν τον είχε ξαναδεί ποτέ σε παρόμοια κατάσταση. «Φοβήθηκα, γιατί δεν είχα ξαναδεί τον Τζο έτσι ποτέ πριν ή έκτοτε. Ποτέ», δήλωσε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή της στο CBS News. «Δεν ξέρω τι συνέβη», πρόσθεσε. «Καθώς το παρακολουθούσα, σκέφτηκα, "Θεέ μου, παθαίνει εγκεφαλικό". Και με τρόμαξε θανάσιμα».



Το ντιμπέιτ της 27ης Ιουνίου 2024 είχε προκαλέσει έντονη πολιτική συζήτηση στις ΗΠΑ, καθώς ο τότε πρόεδρος Μπάιντεν εμφανίστηκε σε αρκετές στιγμές να διστάζει, να αναζητά τις απαντήσεις του και να δείχνει εμφανώς καταβεβλημένος, γεγονός που σχολιάστηκε ευρέως. Η εικόνα αυτή προκάλεσε αντιδράσεις στο εσωτερικό του Δημοκρατικού Κόμματος, με αρκετά στελέχη να εκφράζουν ανησυχία για την κατάσταση και τη δυναμική της προεκλογικής του εκστρατείας.

Τελικά, λίγες εβδομάδες αργότερα, στις 21 Ιουλίου 2024, ο Τζο Μπάιντεν αποσύρθηκε από την προεδρική κούρσα, στηρίζοντας την τότε αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις ως διάδοχο της υποψηφιότητάς του.