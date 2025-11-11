Σκέψεις της ΔΟΕ για εισαγωγή επαλήθευσης φύλου - Ο λόγος και οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2028

Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, σύμφωνα με το Sky News, εξετάζει το ενδεχόμενο να προστεθούν τεστ επαλήθευσης φύλου σε όλα τα αθλήματα και τα αγωνίσματα, μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028 στο Λος Άντζελες.

Συγκεκριμένα, η επικεφαλής ιατρική υπέθυνη της ΔΟΕ, Τζέιν Θόρντον, έλαβε αποτελέσματα μιας έρευνας που πιστοποιεί ότι οι τρανς αθλήτριες έχουν φυσικό πλεονέκτημα σε αγώνες Γυναικών. Έτσι, το ενδεχόμενο εισαγωγής του τεστ αναμένεται να εξεταστεί σοβαρά και να συζητηθεί σε επόμενη σύνοδο της επιτροπής.

Η δήλωση της ΔΟΕ στο Sky News

«Μια ενημέρωση παρουσιάστηκε στα μέλη της ΔΟΕ την περασμένη εβδομάδα κατά τη διάρκεια συνεδριάσεων της επιτροπής από την ιατρική και επιστημονική διευθύντρια της ΔΟΕ. Η ομάδα εργασίας συνεχίζει τις συζητήσεις της για αυτό το θέμα και δεν έχει ακόμη ληφθεί καμία απόφαση».

Επίσης αξιοσημείωτο είναι πως τα τεστ επαλήθευσης φύλου είναι ένα θέμα που θέτει συχνά ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος διεξάγει εκστρατεία κατά των συμμετοχών των τρανς αθλητριών σε αγώνες Γυναικών.

Η δήλωση που είχε κάνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λος Άντζελες

«Στο Λος Άντζελες το 2028, η κυβέρνησή μου δεν θα μείνει άπραγη ενώ άνδρες χτυπούν και επιτίθενται σε γυναίκες αθλήτριες. Για να είμαι απολύτως σαφής, ζητώ επίσης από τον Υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας να απορρίπτει συστηματικά όλες τις αιτήσεις βίζας που υποβάλλονται από άνδρες που επιχειρούν να εισέλθουν δόλια στις Ηνωμένες Πολιτείες παριστάνοντας γυναίκες αθλήτριες για να συμμετάσχουν στους Αγώνες».