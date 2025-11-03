Σκέρτσος: «Καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται, είμαι στη διάθεση της εξεταστικής του ΟΠΕΚΕΠΕ»

Στη διάθεση της εξεταστικής επιτροπής του ΟΠΕΚΕΠΕ δήλωσε ο Άκης Σκέρτσος, διευκρινίζοντας σε κάθε περίπτωση πως οι γνώσεις του επί του θέματος «είναι γενικές λόγω μη αρμοδιότητας».

Ο υπουργός Επικρατείας, απαντώντας στην Ολομέλεια σε επίκαιρη ερώτηση του Αλέξανδρου Καζαμία της Πλεύσης Ελευθερίας με φόντο πρόσφατες δηλώσεις του, μίλησε για σκόπιμη παρανόηση όσων είπε, σημειώνοντας πως «ο πρωθυπουργός και τα μέλη της κυβέρνησης ουδεμία γνώση είχαν ή έχουν για έκνομες ενέργειες», καθώς «αυτό είναι αρμοδιότητα του εισαγγελέα».

«Κρούετε ανοιχτές θύρες, καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται», σημείωσε ο Άκης Σκέρτσος, σχολιάζοντας το αίτημα για κλήτευσή του στην εξεταστική επιτροπή.



Την ίδια στιγμή, κατηγόρησε την Πλεύση Ελευθερίας πως έχει καταλήξει ήδη σε καταδικαστική απόφαση για «καθετοποιημένη εγκληματική οργάνωση» που αρχίζει από τον πρωθυπουργό και καταλήγει στους αγρότες που πήραν τις επιδοτήσεις.



«Εμφανίζεστε ως εθνικός εισαγγελέας», κατήγγειλε, προσθέτοντας πως με τέτοιες συμπεριφορές της αντιπολίτευσης «βάλλεται εκ των έσω η Δημοκρατία». Ο υπουργός Επικρατείας επέμεινε να μιλά για ένα διαχρονικό πρόβλημα, καλώντας την αντιπολίτευση να σταματά να κουνάει το δάχτυλο στην κυβέρνηση.

«Μην μας λέτε ότι δικάζουμε! Να έρθετε στην εξεταστική και εσείς και ο πρωθυπουργός, να έρθετε να μας εξηγήσετε τι έγινε και τι δεν κάνατε!», υποστήριξε από την πλευρά του ο Αλέξανδρος Καζαμίας της Πλεύσης Ελευθερίας, επιμένοντας πως οι επίμαχες δηλώσεις του υπουργού, συνιστούν «σαφή παραδοχή ότι ο πρωθυπουργός γνώριζε για το σκάνδαλο από το 2019».