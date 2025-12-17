Σκέρτσος στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ: Καμία εμπλοκή ή αρμοδιότητα με τις επιδοτήσεις

«Δεν έχω καμία τυπική ή ουσιαστική αρμοδιότητα επί των θεμάτων αγροτικής ανάπτυξης» κατέθεσε ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής, αρνούμενος κάθε γνώση και εμπλοκή στην υπόθεση των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.



«Δεν έχω συμμετάσχει ποτέ σε συσκέψεις που αφορούν τα αντικείμενα οργάνωσης ή δυσλειτουργιών του ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν έχω ανταλλάξει μηνύματα, δεν έχω λάβει αλληλογραφία, δεν έχω έρθει ποτέ σε επαφή με τις διοίκησης του οργανισμού. Δε γνωρίζω τους ανθρώπους. Δεν εμπλέκομαι, δεν αναφέρεται το όνομά μου σε καταθέσεις ή στην δικογραφία. Δεν έχω εκφράσει ποτέ γνώμη επί τεχνικών ζητημάτων γύρω από την υπόθεση», υποστήριξε ο Άκης Σκέρτσος, τονίζοντας πως η μοναδική αναφορά του στο ζήτημα ήταν σε συνέδριο στο οποίο είχε μιλήσει για διαχρονικό πρόβλημα.

Ένταση για μια φωτογραφία

Ο Άκης Σκέρτσος κατέθεσε πως δεν γνωρίζει την οικογένεια Ξυλούρη. Τότε η Μιλένα Αποστολάκη του ΠΑΣΟΚ επικαλέστηκε σχετική φωτογραφία από το σπίτι του Μανώλη Ξυλούρη, αδερφού του Γιώργου Ξυλούρη. Ο υπουργός εξήγησε πως βρέθηκε στο συγκεκριμένο σπίτι τον Ιούνιο του 2024 κατόπιν πρόσκλησης τοπικών παραγόντων.



Όταν η εισηγήτρια του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης τον ρώτησε εάν θα πήγαινε ξανά σήμερα στο συγκεκριμένο σπίτι, ο Άκης Σκέρτσος αντέτεινε: «ο κύριος Ανδρουλάκης, εάν γνώριζε ότι ο κουμπάρος του θα εμπλεκόταν στην υπόθεση, θα είχε αναλάβει την κουμπαριά;».

Η σχετική στιχομυθία των δυο είχε αρκετή ένταση:

Άκης Σκέρτσος: Δεν γνωρίζω την οικογένεια Ξυλούρη.



Μιλένα Αποστολάκη: Υπάρχει η φωτογραφία σας. Παρακολουθείτε μαζί με τους κυρίους Πιερρακάκη και Αυγενάκη ένα ποδοσφαιρικό ματς. Πάτε σε σπίτια αγνώστων;



Άκης Σκέρτσος: Πρόκειται για μια πρόσκληση τον Ιούνιο του 2024. Ηταν προεκλογική περίοδος, είχα κληθεί σε περιοδεία στην Κρήτη, ήμουν μέλος κλιμακίου σε περιοδεία. Πήγαμε να φάμε μετά την ομιλία σε ένα σπίτι. Δεν γνώριζα την οικογένεια Ξυλούρη.



Μιλένα Αποστολάκη: Δεν έχω πάει ποτέ σε σπίτι και να μη γνωρίζω ποιος είναι ο οικοδεσπότης…



Άκης Σκέρτσος: Δεν ζητάς ποινικό μητρώο σε μια πρόσκληση…



Μιλένα Αποστολάκη: Θα ξαναπηγαίνατε σήμερα στο σπίτι εάν γνωρίζατε;



Άκης Σκέρτσος: Ο κύριος Ανδρουλάκης εαν γνώριζε ότι ο κουμπάρος του θα εμπλεκόταν στην υπόθεση θα είχε αναλάβει την κουμπαριά;



Μιλένα Αποστολάκη: Έχετε μπερδέψει τους ρόλους. Δεν έχετε προνόμιο να θέτετε ερωτήσεις. Θα πηγαίνατε σε αυτό το σπίτι για το ματς σήμερα;



Άκης Σκέρτσος: Πρέπει να ζητάς ποινικό μητρώο όταν δέχεσαι μια πρόσκληση; Πρέπει να είμαστε κλεισμένοι στο σπίτι μας; Το ΠΑΣΟΚ ενέχεται στην υπόθεση λόγω κουμπαριάς Ανδρουλάκη με βάση τη δική σας υπόθεση κυρία Αποστολάκη.